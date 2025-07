«Sos una pobre fracasada que no llegaste a nada»: la letal respuesta de Yanina Latorre a Fernanda Iglesias

Yanina Latorre estalló contra Fernanda Iglesias luego de que esta difundiera un audio de una mujer que asegura haber tenido un encuentro íntimo con Diego Latorre, esposo de la conductora, en sus redes sociales. Según manifestó la periodista, su acto fue en respuesta a que hablaran de ella en LAM cuando ocurrió el conflicto entre Marixa Balli y Yanina.

La conductora de Sálvese quien pueda aprovechó el aire y destrozó a Iglesias por intentar ensuciar su nombre: «Esto te grafica. Vos sos una pobre chica que te metieron los cuernos y encima te dejaron, te desestabiliza. Tenés un problema con el cuerno y pensás que a mí me pasa lo mismo, pero me chupa tres huevos. Seguí buscando algo para lastimarme».

“Sos tan mediocre que vos misma contás públicamente que extorsionás y amenazás. En vez de defender con tu verdad le buscás mierda a Diego porque yo estoy acá y vos estás en tu casa mirándome. No llegaste a nada por algo. No durás en ningún trabajo, fajaste a Andrea Taboada, tenés denuncias de violencia porque maltratabas trabajadores. Sos mala mina”, arremetió.

La rubia mencionó algunos episodios violentos que habría protagonizado Iglesias en otros trabajos: “Trataste de fajar productoras, amor. Acordate cuando Monti tenía un programa y vos entraste descalza porque creías que la productora de Monti era la supuesta amante de tu marido y te la agarraste con ella. Hace meses que estás tratando de hacerle creer al mundo que Analia Franchín fue amante de tu marido”.

«¿Por qué no hacés algo que me lastime? ¿Qué carajo le buscás mierda a Diego? Yo tengo una familia, que es lo que vos no tenés», le cuestionó.

De esta forma, la conductora se metió con la paternidad de la periodista: «Pero qué puedo esperar de una mina que un día se fue a España, dejó al hijo tirado en el colegio, no le importó, y cuando se enteró que el marido la cagaba, vino a Argentina y dejó tirada a la hija en Europa. No tenés instinto materno, no pudiste formar una familia».

Y siguió: «Yo soy picante y filosa, y puedo hablar, pero no carpeteo. ¿Sabés lo mediocre que hay que ser para estar cuatro días amenazando a un tipo? Quién sos vos para decidir que mi familia deje de funcionar o que mis hijos ahora estén sufriendo porque vos sos una pobre pelotuda fracasada que no llegaste a nada. Me das pena. Lo único que no te perdono es el sufrimiento de mis pibes, que no tienen que saber con quién cogen los padres. Yo tengo tres programas por día, me sobra el laburo, y a vos te rajan de todos lados, pero no por mala periodista sino por mala gente».

Yanina Latorre mostró una supuesta denuncia de Canal 9 a Fernanda Iglesias por «violencia laboral»

La conductora mostró un documento firmado por el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) donde denuncian a Iglesias por violencia laboral.

“El SATSAID repudia el comportamiento de la panelista Fernanda Iglesias, quien viene ejerciendo violencia laboral de manera sistemática y sostenida en el tiempo para con las y los trabajadores de Canal 9. En este caso sucedió en el área de maquillaje, pero ha habido otras situaciones en diferentes sectores del canal”, leyó Latorre.

Ante ello, la rubia opinó filosa: «Vos sos una psicópata y una sociópata. Buscá el concepto y el término. Encontrame mierda a mí, no a Diego Latorre. Sos una pobre mina, quedás mal vos. Yo estoy divina, con mi propio programa, me reí todo el día y tengo dos hijos divinos que aman y me están bancando».

Y continuó, enojada por el efecto del rumor en su familia: «Lo único que me importa son mis hijos y yo, el laburo y lo que hago, y la familia que conformé, que con defectos y virtudes salimos adelante. Hace 31 años que estamos juntos y es lo que pudimos armar, vos estás sola. Ella está enferma, pero la maldad del enfermo no te hace impune. Ya cuando lastima y tengo a mis hijos y mi vieja acosados… paremos la moto».

Y cerró: «Anoche Fernanda me escribió, me mandó el audio de la mina. Es una crueldad. A mi no me lastima, te lastimas vos, a la mina y a Diego. Yo nunca publiqué ni una amante de tu marido. Hoy Lola lo llamó a Ángel preocupada para preguntarle qué tenía Fernanda. Me quiso acompañar al programa. Yo nunca me metí con sus hijos. Como es resentida, lo goza. Yo lo freno porque vi a Dieguito, Lola y a mi mamá preocupados. A Diego ni le pregunté porque no me importa».