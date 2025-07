Récord exportando turistas

Ya no es un secreto que el dólar bajo con inflación, sumado a la política económica recesiva del gobierno, está destruyendo el turismo interno; los que tienen poder adquisitivo viajan al exterior por precios irrisorios comparados con Argentina. Durante junio, que suele ser uno de los meses mas bajos para viajar, llegaron al país 560,2 miles de viajeros, mientras que los turistas residentes que se fueron al exterior treparon a 1.219.500, según datos suministrados por el INDEC.

Los números

En junio de 2025, ingresaron 542,3 miles de visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país, de los cuales 318,8 miles fueron turistas y 223,6 miles fueron excursionistas. El 71,7% del turismo receptivo provino de los países limítrofes. Los principales fueron Brasil, que aportó 27,6%; Uruguay, 20,3%; y Chile, 11,2%. El 51,5% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía aérea; el 37,9% lo hizo por vía terrestre; y el 10,6% restante arribó por vía fluvial/marítima. Los pasos relevados por la ETI representaron el 57,1% del total del turismo receptivo.

Las salidas al exterior incluyeron a 1.219,5 miles de visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 643,8 miles fueron turistas y 575,8 miles fueron excursionistas.

El 61,1% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes. Los principales destinos fueron Brasil, con 19,1%; y Chile, con 16,3%. El 57,0% de los turistas residentes salieron del país por la vía aérea; el 35,9% lo hicieron por vía terrestre; y el 7,0% optaron por la vía fluvial/marítima. Los pasos relevados por la ETI representaron el 62,7% del total del turismo emisivo.

En junio, se registró un saldo negativo de 677,2 miles de visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Este resultado fue debido a los saldos negativos de 325,0 miles de turistas y de 352,2 miles de excursionistas.

Durante junio, los visitantes no residentes realizaron 560,2 miles de viajes y los visitantes residentes, 1.219,5 miles de viajes.

Vía aérea internacional

En junio de 2025, se estimaron 164,2 miles de llegadas de turistas no residentes a Argentina, lo que representa una disminución interanual de 8,3%. El 88,2% de estas llegadas se concentraron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery.

Las salidas al exterior alcanzaron un total de 367,1 miles de turistas residentes, lo que implicó un incremento interanual de 31,9%. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery tuvieron una participación de 84,4% en las salidas de turistas residentes.

El saldo de turistas internacionales en junio resultó negativo en 202,9 miles para toda la vía aérea internacional.

Series desestacionalizadas y tendencia-ciclo

En junio de 2025, la cantidad desestacionalizada de turistas no residentes aumentó 1,2% con relaciónnal mes anterior. La tendencia-ciclo registró una variación positiva de 0,4% en comparación con mayo de 2025 (cuadro 4).

Total de pasos ETI

En junio de 2025, los arribos internacionales para el total de pasos ETI sumaron 182,0 miles de turistas no residentes (cuadro 6). Los turistas residentes alcanzaron los 403,7 miles (cuadro 7). El saldo neto fue negativo en 221,6 miles, dado que el número de turistas residentes que viajaron al exterior superó al de los no residentes que llegaron al país.

Turismo receptivo

Los turistas que ingresaron a través de los pasos ETI residen principalmente en Brasil, y fueron 59,1 miles; seguidos por 30,1 miles de residentes del bloque de países que conforman “Resto de América”; 22,4 miles de residentes de Chile; y 22,1 miles de residentes de Europa.

Se registraron 2.144,2 miles de pernoctaciones de turistas no residentes, con una estadía promedio de 11,8 noches. Las mayores estadías promedio se observaron en Europa, con 22,6 noches; y en los países que conforman el bloque “Resto del mundo”, con 18,6 noches.

El gasto total del turismo receptivo alcanzó los USD 196.846,4 miles. El gasto diario promedio fue de USD 91,8. El mayor gasto diario promedio se registró en los residentes de Brasil, con USD 119,9; seguidos por los de “Estados Unidos y Canadá”, con USD 113,4.

Turismo emisivo

Los turistas residentes que egresaron mediante los pasos ETI tuvieron como principales destinos a Europa, con 89,7 miles; y al bloque de países que conforman el bloque “Resto de América”, con 82,3 miles.

Se registraron 5.595,8 miles de pernoctaciones de turistas residentes, con una estadía promedio de 13,9 noches. Las mayores estadías promedio se presentaron en Europa, con 23,2 noches; y en los países que conforman el bloque “Resto del mundo”, con 22,7 noches.

El gasto total del turismo emisivo alcanzó los USD 557.388,4 miles. El gasto diario promedio fue de USD 99,6. El mayor gasto diario promedio se registró en “Estados Unidos y Canadá”, que fue de USD 121,0.

Los aeropuertos

En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en el Aeroparque Jorge Newbery, se estimaron 461,7 miles de turistas no residentes, lo que mostró una disminución de 13,1% con respecto al mismo trimestre de 2024. Se registraron 951,7 miles de turistas residentes, lo que significó un aumento de 39,1% en relación con el segundo trimestre de 2024. El saldo fue negativo en 490,1 miles de turistas.

Los turistas que residen en Brasil fueron los que arribaron en mayor medida, y representaron el 27,7% de los turistas no residentes; seguidos por los residentes de los países que conforman el bloque “Resto de América”, que fueron el 19,5%; y por quienes residen en Europa, que constituyeron el 19,3%.

El principal motivo del viaje fue “Vacaciones/ocio”, que representó el 47,7% del total de turistas. Le siguió “Visita a familiares o amigos”, que frepresentó el 29,2%. El tipo de alojamiento más utilizado fue “Hoteles 4 y 5 estrellas”, escogido por el 34,0% de los turistas no residentes.

Le siguieron las categorías “Casa de familiares o amigos”, elegida por el 30,2% de los turistas no residentes; y “Alquiler de casa o departamento”, seleccionada por el 21,8%.

Se registraron 6.257,9 miles de pernoctaciones de turistas no residentes; el 56,9% fueron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; seguida por la Región Buenos Aires, con 20,2%.

La estadía promedio fue de 13,6 noches. Europa y los países que conforman el bloque “Resto del mundo” tuvieron las mayores estadías promedio, con 23,6 y 18,9 noches, respectivamente.

El gasto total del turismo receptivo alcanzó los USD 534,8 millones. El gasto diario promedio fue de USD 86,3. El mayor gasto diario promedio se registró en los residentes de Brasil, con USD 115,8; seguidos por los de Uruguay, con USD 111,0.

El destino principal de los turistas se distribuyó entre Brasil, elegido por el 26,2%; y Europa, seleccionado por el 22,5%.

El 66,6% de los turistas indicó que el principal motivo de su viaje fue “Vacaciones/ocio”, seguido por “Negocios”, que fue la opción preferida por el 16,7%.

El 41,0% eligió hospedarse en “Hoteles 4 y 5 estrellas”. Le siguió la categoría “Alquiler de casa o departamento”, seleccionada por el 20,6%.

Las pernoctaciones de turistas residentes fueron 13.695,8 miles. Los destinos que concentraron el mayor número de pernoctaciones fueron Europa, Brasil y los países que conforman el bloque “Resto de América”, que contaron con el 33,4%, el 17,8% y el 17;3%, respectivamente.

La estadía promedio fue de 14,4 noches. Europa y los países que conforman el bloque “Resto del mundo” tuvieron las mayores estadías promedio: 22,4 y 20,7 noches, respectivamente.

El gasto total del turismo emisivo alcanzó los USD 1.401,2 millones. El gasto diario promedio fue USD 102,3. El mayor gasto diario promedio se registró en los países que integran el bloque “Resto del mundo”, que fue de USD 132,3; seguido por “Estados Unidos y Canadá”, que registró un gasto promedio de USD 122,0.