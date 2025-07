Soledad Matthysse superó el pesaje y esta noche sube al ring en Trelew frente a Lilian Silva

La boxeadora chubutense Soledad Matthysse, volverá a pelear este viernes en la noche, cuando se mida ante la santiagueña Lilian Silva.

Este jueves, se realizó el pesaje del festival boxístico a desarrollarse en el Gimnasio Municipal N°1, en el que «la Itaka» superó el peso sin problemas y está lista para volver a pelear en su ciudad.

Todo listo para una noche de boxeo de lujo

La boxeadora trelewense Soledad «La Itaka» Matthysse, vuelve a pelear en casa tras más de una década, en lo que será un convocante festival boxístico que tendrá lugar en el Gimnasio Municipal N°1 de Trelew y que este jueves tuvo su presentación oficial en conferencia de prensa y el pesaje.

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, encabezó la conferencia junto a Mariana Medina (secretaria de Bienestar Integral de Trelew), Florencia Tejero (coordinadora de Deportes), Oscar Sandín (presidente de la Comisión) y los promotores Federico Steinkamp y Mario «Mauko» Narváez, entrenador y esposo de la campeona.

En el pesaje oficial del evento, realizado este jueves, «La Itaka» acusó 58,400 kg en la balanza y enfrentará a la santiagueña Lilian Silva. También subirá al ring Junior Narváez (55,300 kg), que buscará estirar su invicto en el semifondo.

Asimismo, además del combate profesional protagonizado por Matthysse, estará el local Junior Narvaes, hijo e integrante de la Escuela de Omar Narváez, se medirá ante Sergio Garvizu, representante de Liendro Quiroga (Salta) en la la categoría Súper Gallo. En el pesaje, Junior acusó 55,300 kilos y su oponente 55.400 kg.

El evento, iniciará desde las 21 horas y se espera una gran concurrencia de público.

Boxeo – Festival

Viernes 11 de julio – En Trelew

Cartelera del evento – Desde 21 horas

Combates amateurs de alto nivel:

– Kucich Galaz vs. Verónica Luna

– Oscar Aravales vs. Francisco González

– Exequiel Sobarzo vs. Dylan Rojas

– Bianca Campos vs. Lucia Aguilar

– Cristhian Cheuqueman vs. Jeremías Acosta

– Jeremías Almonacid vs. Nicolás Sánchez

– Iara Espinosa vs. Milagros González

– Axel Rosales vs. Marcelo Gallo

– Salvador Wittenkamp vs. Erik Yanca

– Emanuel Narváes vs. Luna Vilte

– Mily Narváes vs. Geoffy Jazmín

Combate Profesional

Junior Narváez vs. Sergio Garvizu

Soledad Matthysse vs. Lilian Silva