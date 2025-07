Moria Casán y su teoría sobre Susana Giménez: «Para mí le gustan las minas»

Moria Casán se metió de lleno en el “Tapado gate” tras sus fuertes declaraciones en Infama (América TV) y volvió a apuntar contra Susana Giménez por defenestrar a Graciela Alfano.

En diálogo con Pepe Ochoa para Sálvese quien pueda, la “One” habló de su vínculo con la diva de Telefe a lo largo de los años: “Escuché últimamente la confusión de siempre. Lo que yo siempre digo, Rubia y Morocha trabajamos en los ochenta, cine, teatro y televisión, pero se terminó ahí”.

Y buscó diferenciarse de la rubia: “La carrera de Susana Giménez está ligada a la tele. Parece que estás diez años en la tele y sos más figurón que alguien que está ligado cuarenta años al teatro. Pero bueno, no importa, las comparaciones son negativas”.

Y dejo en claro que no busca igualarse a ella: “Por otra parte, yo no espero ningún gesto de reciprocidad, porque yo nunca le invité a ningún programa a ella. Ella sí me vino a ver el teatro a mí. Yo jamás la fui a ver al teatro a ella”.

El conductor, en reemplazo de Yanina Latorre, le preguntó a la Lengua Karateka por qué cree que Susana decidió defenestrar a Alfano de la manera que lo hizo, y ella lanzó una filosa teoría: “Porque le gustarán las minas. Para mí le gustan las minas y no se anima a salir del clóset”.

Y ahondó en su opinión: “Le pueden gustar las mujeres y los hombres. Eso es hablar sobre una percepción mía de acuerdo a una mujer que siempre fue muy competitiva con respecto a las mujeres como somos todas”.