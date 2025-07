Más langostinos para Río Negro: impulso a la producción local

Río Negro logró una nueva asignación estratégica en el marco de la política nacional pesquera. El Consejo Federal Pesquero (CFP) resolvió otorgar a la provincia una reserva social de 1.200 toneladas de langostino para la temporada 2025, destinada a atender las necesidades productivas y sociales de su sector pesquero, especialmente en San Antonio Oeste y su zona de influencia.

La solicitud había sido presentada en reiteradas oportunidades por las autoridades provinciales, en el contexto de la emergencia pesquera vigente desde mayo de 2023, que afectó fuertemente la actividad, el empleo y la competitividad del sector. Si bien el pedido original contemplaba un volumen de 3.500 toneladas, el CFP aprobó esta primera asignación por mayoría, reconociendo la situación crítica que atraviesa la provincia.

El langostino, uno de los recursos más buscados a nivel nacional, es altamente valorado por los productores por su corto ciclo de vida, su alta tasa de crecimiento y su gran potencial de reproducción, lo que lo convierte en un recurso estratégico para la pesca y el procesamiento con valor agregado. Este nuevo cupo no solo contribuirá a la reactivación de la industria pesquera rionegrina, sino que también permitirá abordar las urgentes necesidades de empleo en la región.

El procesamiento y descarga de estas 1.200 toneladas adicionales en suelo rionegrino dinamizará la economía local, fortalecerá la infraestructura instalada y generará empleo, consolidando a San Antonio Oeste como un centro clave para la pesca y el procesamiento de langostinos en Argentina.

De acuerdo con lo establecido en el Acta CFP N.º 21/2025, la provincia será la encargada de designar los buques autorizados para operar bajo esta reserva social, los cuales deberán contar con permiso nacional de pesca. Además, se determinó que toda la materia prima capturada deberá ser procesada exclusivamente en plantas radicadas en Río Negro, garantizando el impacto directo sobre el desarrollo productivo y laboral de la región.

Esta medida se organiza en el marco del Régimen Federal de Pesca, a través del cual el CFP regula las actividades vinculadas a la captura de langostinos y otras especies marítimas en aguas de jurisdicción nacional. En la misma reunión, también se resolvió mantener vigentes todas las regulaciones generales, con excepción del artículo 10 de la Resolución CFP Nº 7/2018, que no se aplicará a esta asignación particular.

El anuncio representa un paso decisivo en la recuperación y fortalecimiento de la industria pesquera rionegrina, en línea con una estrategia que prioriza el valor agregado en origen, la industrialización del recurso y el arraigo territorial de la producción. Con esta nueva herramienta, Río Negro sigue posicionándose como un actor relevante en el mapa pesquero nacional.

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo destacaron que se continúa trabajando con compromiso por los intereses de la provincia y de cada una de sus actividades productivas. Con una mirada federal y estratégica, remarcaron que las provincias deben defender activamente sus recursos, sus capacidades y su protagonismo en las decisiones que hacen al desarrollo económico nacional.