La Justicia suspendió el DNU 340/2025 y falló a favor de la Marina Mercante

El Juzgado Nacional del Trabajo Nº32 dictó una medida cautelar y resolvió suspender preventivamente varios artículos clave del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, que según los gremios de la marina mercante atentaba contra los derechos laborales y la soberanía nacional.

La decisión responde a una acción de amparo presentada por sindicatos del sector, quienes señalaron que el decreto fue dictado sin respetar los procedimientos constitucionales y que vulnera derechos laborales, sindicales y de organización colectiva.

La jueza Viviana Dobarro ordenó dejar sin efecto la aplicación de los artículos 2, 3, 5 al 7, 9 al 11, 14 y 25 al 27 del DNU, lo que mantiene vigentes las normas que esas disposiciones habían derogado o modificado. En su fallo, subrayó que los trabajadores marítimos son un grupo socialmente vulnerable y que el decreto fue firmado mientras el Congreso estaba en funciones, lo que refuerza su ilegitimidad.

Además, la magistrada advirtió que las reformas impulsadas por esta vía podrían afectar derechos garantizados por la Constitución Nacional y por tratados internacionales, citando jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el carácter excepcional y limitado de los DNU.

Desde el sector gremial remarcaron que la apertura del cabotaje nacional a banderas extranjeras genera “un daño irreparable”, al fomentar la competencia desleal en detrimento de las condiciones laborales de las tripulaciones, desincentivar la capacitación y profesionalización de los trabajadores, deteriorar la seguridad en la navegación y debilitar los convenios colectivos de trabajo.

En un comunicado, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo valoró la medida judicial como “un primer límite al avasallamiento que implica esta desregulación sobre la actividad, que en definitiva no deja de ser una regulación, pero en contra de los intereses nacionales”.

No obstante, advirtieron que la lucha no está concluida: “No exime al sector de continuar reclamando al poder legislativo la inmediata derogación de este decreto, porque este fallo, si bien pone un límite, no resuelve el tema de fondo”.

Finalmente, afirmaron que los trabajadores de la marina mercante seguirán en defensa de “la inhabilitación de este decreto, la soberanía nacional y el desarrollo de la marina mercante argentina”.