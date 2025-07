«Informar bien es imprescindible», advierten desde CAPIP

A través de un comunicado oficial, la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), se firmó que actualización de los salarios básicos para todas las flotas congeladoras, y de ese modo ratificar la voluntad de destrabar la situación generada por el SOMU.

EL TEXTO COMPLETO DEL COMUNICADO:

CAPIP informa a las tripulaciones en general de las Empresas asociadas, a la marinería en particular y a toda la comunidad que, en la tarde de ayer las Cámaras Empresariales en su conjunto, decidimos firmar la actualización de los salarios básicos para todas las flotas congeladoras, para destrabar la situación generada por el SOMU, al disponer el cese de actividades decretado el 6/6/2025, y que expuso al personal al no pago de salario, justamente por la medida sindical adoptada.

Debe entenderse que el derecho a huelga es constitucional, pero no genera obligaciones salariales mientras se ejerce. Y este acercamiento, lo hicimos desde el convencimiento de que los trabajadores

no pueden ser rehenes de ninguna medida directa que siga complicando esta crítica situación laboral, y además porque entendimos que todos debemos ceder parcialmente en nuestras pretensiones, para alcanzar un Acuerdo real en el costo de producción del langostino, que posibilite retomar la actividad, de manera sostenible.

Realmente esperamos que, desde el Sindicato, se tome una postura similar, y que el lunes 14 de julio, en la audiencia expresamente establecida para la búsqueda de soluciones sobre el elevado costo laboral, se consideren los términos y condiciones de los Acuerdos ya suscriptos por los demás gremios marítimos, de manera de poder iniciar la actividad productiva, en lo poco que queda de esta temporada.

Ayer, las Cámaras y sus Directivos, dieron muestra de gestos y acciones conducentes para aliviar el conflicto, y mostraron estar a la altura de las circunstancias. Se dio un primer paso.

El lunes quedará claro, si el Somu y su Conducción, también recorren el mismo camino de grandeza.