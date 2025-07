Femicidio de Cecilia Strzyzowski: el juicio por jurados podría atrasarse y pasar para 2026

El juicio por jurados en el caso por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en la provincia de Chaco, en el que están acusados el Clan Sena y otros encubridores, podría dilatarse y pasarse para 2026 ante la complejidad del caso.

La semana pasada concluyeron las audiencias preliminares al juicio, las cuales continuarán a mediados de agosto cuando finalice la feria judicial. En este caso están procesados Emerenciano y César Sena, Marcela Acuña, Gustavo Obregón, Fabiana González, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo.

En la última audiencia de julio, la jueza Dolly Fernán­dez destacó que existe la posibilidad de que el debate no se realice este año, si no que se posponga para 2026.

«Una vez que la Fiscalía termine de pre­sentar sus pruebas, y que se escuchen las objeciones de las defensas, me tocará resolver estas cuestiones y eventualmente vendrán las audiencias de revisión», explicó Fernández.

Ante la prensa local, la magistrada destacó que se hace el “máximo esfuerzo” para que el juicio por jurados se lleve a cabo «antes de fin de año», aunque dicho plazo podría extenderse y que inicio en 2026.

Entre los puntos que resaltó la jueza sobre esta posible medida es que todavía no se sabe dónde se va a realizar el juicio, también que se presentaron objeciones para quienes integran el jurado popular y todavía no concluyeron las audiencias preliminares.

“La fiscalía ofreció más de 30 testigos, pero algunos fueron objetados. Hasta que no resolvamos esas cuestiones, no se podrá confirmar el listado final”, destacó.

Las próximas jornadas están previstas para el 11, 13 y 14 de agosto, en busca de concluir con esta fase y avanzar hacia la etapa final previa al juicio.

Durante una de audiencias los defensores de Obregón, González y Reinoso, todos acusados de encubrimiento, solicitaron un juicio abreviado, pero el mismo fue rechazado.