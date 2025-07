Detuvieron en Estados Unidos al boxeador Julio César Chávez junior

El boxeador mexicano Julio César Chávez junior fue detenido en su residencia de California, en Estados Unidos, por su supuesta vinculación con el «crimen organizado y el tráfico de armas de fuego» en su país de origen.

Los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvieron a Chávez en el distrito de Studio City y ya están tramitando su expulsión acelerada, según el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa el ICE.

En un comunicado de prensa de Seguridad Nacional dijo que Chávez había sido señalado como una amenaza para la seguridad pública, pero “la administración (Joe) Biden indicó en los registros internos que (el boxeador) no era una prioridad de aplicación de la inmigración”.

Por su parte, Michael Goldstein -abogado de Chávez- indicó que su cliente “fue detenido fuera de su residencia por 25 o más agentes del ICE y otras fuerzas del orden. Bloquearon su calle y se lo llevaron detenido dejando a su familia sin saber nada de su paradero».

“Las acusaciones actuales son indignantes y parecen diseñadas como un titular para aterrorizar a la comunidad. El Sr. Chávez no es una amenaza para la comunidad”, añadió en declaraciones a la prensa local.

Sin embargo, las actuales autoridades estadounidenses investigan un posible vínculo del deportista con el cártel de Sinaloa, habida cuenta que su esposa -Frida Muñoz- tuvo una relación con el fallecido Edgar Guzmán, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, líder de esa organización delictiva.

En tanto, el boxeador afincado en Estados Unidos, se presentó el sábado pasado en Anaheim, donde perdió por puntos en un combate frente al influencer Jake Paul.

Chávez junior, de 39 años, es hijo del recordado excampeón mundial Julio César Chávez, una legendaria figura del pugilismo, quien compitió entre 1980 y 2005, y se consagró en tres categorías diferentes: superluma, liviano y superliviano.

Su hijo no alcanzó su mismo nivel aunque fue campeón mediano del Consejo (CMB) entre 2011 y 2012, cuando cayó por puntos contra el argentino Sergio «Maravilla» Martínez en Las Vegas.