De Paul podría debutar esta noche con Inter Miami en la Leagues Cup

El argentino Rodrigo De Paul ya está habilitado para debutar oficialmente con el Inter Miami y podría sumar sus primeros minutos esta misma noche en el encuentro frente al Atlas FC de México, por el inicio de la Leagues Cup 2025.

El club confirmó que el mediocampista argentino recibió su Visa P-1 y el Certificado de Transferencia Internacional (ITC), por lo que está en condiciones de ser convocado por el entrenador Gerardo Martino.

El exjugador del Atlético Madrid fue presentado el pasado sábado en la previa del partido ante FC Cincinnati, que finalizó sin goles. De Paul presenció el encuentro desde un palco junto a Lionel Messi, con quien compartirá nuevamente equipo, y estuvo acompañado por su pareja, la cantante Martina “Tini” Stoessel.

Messi, suspendido por no asistir al All Star Game, no fue parte de aquel partido, pero regresaría esta noche ante Atlas.

El arribo de De Paul a la Major League Soccer se oficializó el viernes pasado mediante un préstamo con opción de compra. Según informó Inter Miami, la cesión incluye la posibilidad de adquirir su pase de forma definitiva hasta la temporada 2029, en una apuesta fuerte por sumar jerarquía en el mediocampo y reforzar el equipo con vistas a la Leagues Cup y la fase final de la MLS.

«Lo que me trae al Inter Miami es el deseo de competir, de ganar títulos, de escribir páginas en la historia del club», declaró el campeón del mundo con la Selección argentina. En medio de una plantilla repleta de figuras, De Paul se perfila como una de las incorporaciones más resonantes del fútbol norteamericano y podría comenzar esta noche a escribir su nueva etapa.