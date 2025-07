Cruce entre Bullrich y Villarruel

Un fuerte contrapunto protagonizaron este jueves la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien fue duramente cuestionada por los cibermilitantes libertarios mientras se desarrollaba la sesión en el Senado.

Arrancó la ministra de Seguridad, que ya temprano había advertido que el kirchnerismo buscaba un “golpe institucional”, diciéndole a Villarruel: “Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”.

La titular del Senado le contestó con un largo posteo en el que le advertía que “la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país. Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere, porque los combatí siempre, mientras ud pululaba de partido en partido”.