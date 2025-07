Conarpesa avanza con arreglos individuales para retomar la pesca el 23 de julio

El titular de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, confirmó que la empresa está lista para reactivar su flota el próximo martes 23 de julio, con contratos individuales firmados con los tripulantes bajo las nuevas condiciones salariales ofrecidas, tras el estancamiento de las negociaciones con el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

En diálogo con El Diario, el empresario explicó que la propuesta de las cámaras pesqueras mantiene la baja del 22% en el ítem de producción respecto al esquema previo al conflicto, el mismo acuerdo que ya fue aceptado por los gremios de Capitanes y Siconara, y homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación.

“El trabajo va a estar, si lo quieren tomar bien, y si no, quedaremos parados y listo. Pero salir en las condiciones anteriores no es posible porque las empresas no pueden hacer ese sacrificio económico”, sostuvo Álvarez Castellano.

La postura empresarial

Según el empresario, las empresas del sector consideran agotado el margen de diálogo con el SOMU, al que calificó de intransigente. “La política se metió, pero no hubo soluciones. Ahora somos las empresas y su gente las que tenemos que destrabar esto. El Ministerio nos liberó a las partes, así que vamos a citar a nuestra gente en cada puerto para firmar los contratos con la readecuación de los valores y salir a pescar”, señaló.

Cada tripulante podrá firmar el contrato antes de embarcar o incluso a bordo, y el ministerio homologará los acuerdos individuales. En este sentido, Álvarez Castellano afirmó haber recibido respuestas favorables de buena parte de los marineros: “Ayer mandé un comunicado a toda la gente explicando la situación y la mayoría respondió que quiere salir. Hay empresas que ya tienen el 100% de la tripulación dispuesta a embarcar”.

La temporada, en cuenta regresiva

El titular de Conarpesa recordó que el retraso ya provocó pérdidas millonarias. “En nuestro caso, solemos hacer 10.000 toneladas por temporada; si llegamos a las 4.000, ya perdimos el 60% de nuestra capacidad. Cada día que pasa es un día menos. Después del 23 nos quedan agosto y septiembre, porque en octubre normalmente se cierra la temporada”, explicó.

Además, descartó que la resistencia sindical pueda sostener las condiciones previas del convenio: “La única posibilidad de salir a partir del 23 es aceptando esa baja del 22%. Este año, con el tipo de cambio, los marineros estarían ganando en pesos más que el año pasado. Nuestra oferta no es la mejor, lo entiendo, es difícil aceptar una baja en dólares, pero las circunstancias lo ameritan”.

Sin presión de los mercados

Consultado sobre la situación comercial, Álvarez Castellano admitió que la demanda internacional está débil, pero aclaró que la prioridad es garantizar trabajo para la gente: “Los mercados no nos están apurando, todavía queda stock del año pasado. Pero eso no es problema de la tripulación. Mi preocupación es que puedan trabajar y cobrar un salario digno”.

Para cerrar, subrayó que el acuerdo propuesto también prevé una cláusula para revisar los valores a futuro si los precios de exportación mejoran. “Lo importante ahora es destrabar y salir a pescar. Luego hablaremos del futuro”, concluyó.