Australia le canceló la visa a Kanye West por su canción «Heil Hitler»

El rapero Kanye West no podrá volver a entrar a Australia, ya que decidieron cancelarle su visa por sus polémicas manifestaciones.

El pasado 8 de mayo, el músico lanzó el tema “Heil Hitler”, a modo de “homenaje” en el 80 aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, algo que él, increíblemente, glorifica.

Australia es un país que el rapero solía visitar asiduamente porque su mujer, Bianca Censori, nació allí y tiene a todos sus familiares viviendo en el lugar.

«Vas a tener una canción y promover ese tipo de nazismo; no necesitamos eso en Australia. Ha hecho muchos comentarios ofensivos. Pero mis funcionarios lo revisaron de nuevo cuando lanzó la canción ‘Heil Hitler’ y él ya no tiene una visa válida para Australia«, explicó el ministro del Interior, Tony Burke.

«Lo que no es sustentable es importar el odio. Tenemos suficientes problemas en este país sin importar deliberadamente el odio», sumó el funcionario.

“El concierto de Kanye West en nuestra ciudad y nuestro país es un insulto a la memoria histórica, una glorificación de la violencia en tiempos de guerra y una degradación de todas las víctimas del régimen nazi. Se adhiere repetida y abiertamente a símbolos e ideologías relacionados con el período más oscuro de la historia global moderna”, cerró el ministro del Interior de Australia.