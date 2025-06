Vidal: «La pesca no puede seguir paralizada»

Culminado el encuentro en la Secretaría de Trabajo de la Nación, para destrabar el conflicto pesquero, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal reconoció que «fue una reunión tensa de la que participaron el gobierno nacional, representantes de las cámaras empresariales del sector pesquero y sindicatos clave como SOMU y el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales».

«Nuestro objetivo es claro, reactivar la actividad pesquera», expresó el santacruceño al tiempo que agregó: «Desde las provincias patagónicas planteamos propuestas concretas para sostener el empleo y garantizar la continuidad de la actividad en condiciones justas para todos, pero todavía no se llega a un acuerdo de todas las partes».

Confirmó que se pasó a un cuarto intermedio para mañana «a la espera de una nueva propuesta por parte de las cámaras empresariales. No podemos seguir dilatando decisiones que afectan a cientos de trabajadores y a economías regionales que dependen directamente de esta actividad».

Una vez más Vidal insistió en señalar que en «Santa Cruz y en toda la Patagonia apostamos al diálogo, pero con resultados. La pesca no puede seguir paralizada».