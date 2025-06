Valentina Cervantes se sinceró sobre su reconciliación con Enzo Fernández: «Fue difícil»

Tras una breve separación, Valentina Cervantes y Enzo Fernández disfrutan de su relación, luciendo más enamorados que nunca y celebrando sus logros en familia. Sin embargo, la modelo confesó que no siempre fue así y se sinceró sobre cómo vivió el distanciamiento de su pareja.

En una reciente entrevista con el stream No lo piensen tanto, Valentina reveló el difícil momento que atravesó cuando el futbolista le pidió terminar su relación y como vivió la reconciliación: “La segunda oportunidad siempre se da. Ahora estamos muy bien, hace mucho que nos conocemos también. Enzo ya me mira y sabe lo que me pasa. Fue difícil la decisión del regreso”.

Sobre su vuelta a Buenos Aires, expresó: «Fue difícil. Hace un montón que yo no venía acá y cuando vine me sentía muy bien. Entonces era como bueno, ¿qué hago? Si dejo todo de nuevo, como dejé hace cuatro años”.

“¿Sentís que lo que les pasó les sirvió para tener la relación que tienen ahora?“, le consultó una de las conductoras.

”Sí, siempre sirve, te das cuenta de un montón de cosas y valorás mucho más otras cosas. Mirándolo hoy, a mi me encantó, estuvo bueno. Venimos de muy chicos, nunca nos separamos. No soy la Valentina que era antes de la separación. Si antes Enzo me decía de irnos los dos solos de vacaciones, yo le decía que no dejaba a los chicos. Hoy en día estoy aceptando más eso. Hoy en día los dejo tres días, más de eso no, después ya los extraño», contestó.

Sobre su idea de amor, la modelo reflexionó: ”Abarca muchas cosas, a mi me gusta mucho el compañerismo. Aceptarse cada uno como es. Nosotros hay algo que tenemos es que no peleamos, no existen. Nunca peleamos. Para nosotros esa clave es fundamental. Ya nos conocemos tanto. Yo lo acepto como es, no lo quiero cambiar. Nos complementamos bastante bien. Yo estoy muy acostumbrada a Enzo“.

Por último, Cervantes sorprendió al confesar que le gustaría ser madre nuevamente: “Me encantaría tener más hijos. Cinco me encantaría, pero ahora quiero descansar el cuerpo”.