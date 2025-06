Trabajadores acampan frente a Achernar

Desde hace cuatro días, más de 130 familias acampan frente a la planta de Achernar S.A.S. en Puerto Madryn, exigiendo respuestas por parte del empresario Gustavo Cervantes ante la contratación de personal eventual en lugar de reincorporar a trabajadores históricos. La delegada gremial Noelia Hernández denunció que la empresa cuenta con materia prima para operar, pero opta por tomar trabajadores temporarios bajo condiciones laborales irregulares.

Según Hernández, muchos de los nuevos ingresos son contratados bajo el régimen de prueba, con la promesa falsa de efectivización. “En 180 días los echan. Les mienten, y los contratan para no tener que reconocerles derechos. Mientras tanto, hay personas con hasta 16 años de antigüedad esperando una respuesta”, afirmó.

La delegada explicó que se han hecho presentaciones ante el Ministerio de Trabajo, pero la empresa sólo responde con prórrogas. Además, denunció tensiones con la policía y situaciones que podrían derivar en enfrentamientos entre los trabajadores de planta y los eventuales: “No queremos violencia, queremos una solución. La mayoría somos mujeres, no queremos que nos maltraten. Solo pedimos trabajar”.

Por su parte, el dirigente de STIA Puerto Madryn, Oscar Hughes, afirmó que la empresa está utilizando los cambios en la legislación laboral para evitar cumplir con los convenios colectivos. “Están abusando del nuevo período de prueba de ocho meses para dejar afuera a quienes tienen entre 15 y 20 años de trayectoria. Eso es ilegal. Primero deben efectivizar a esa gente y luego, si hace falta, contratar nuevos”, señaló.

Hughes también apuntó contra la Secretaría de Trabajo de Chubut, señalando que no ha intervenido de forma efectiva y cuestionó la gestión del secretario Nicolás Zárate. “Venimos denunciando hace tiempo su falta de capacidad. No puede seguir al frente de un organismo para apoyar al sector empresario. No puede seguir calentando una silla, tiene que intervenir y solucionar los conflictos”, expresó.