Tamara Báez le hace un reclamo millonario a L-Gante: cuánto le debe

Tamara Báez contó recientemente que está muy triste por el grave estado de salud de su madre, quien se encuentra internada en terapia intensiva tras una cirugía de cálculos.

Pero además reveló que la está pasando mal porque su expareja, Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, no está cumpliendo con la cuota alimentaria para Jamaica, la hija que tienen en común.

“La justicia determinó que Elián tenía que pagarle 5 mil dólares de cuota alimentaria, no cumplió, ¿cuánto le pasó? 550 USD, que es alrededor de 700 mil pesos. Tenemos el recibo de la transferencia, que la hizo la mujer de Maxi El Brother», contaron en Puro Show.

El abogado de Tamara Báez aseguró que ese dinero no es suficiente para que la madre pueda cubrir los gastos de la pequeña: “Esta es la segunda jueza que dictaminó los 5 mil dólares provisorios de cuota alimentaria, de ahí para arriba porque es acorde al nivel de vida. Nosotros nos reunimos, le informamos y siguen depositando lo mismo”.

“Él tiene un entorno, la plata la manejan ellos, y siguen depositando 700 mil pesos como si nada ha pasado. Desconocen la sentencia de la jueza y tenemos la duda si es Elián o su entorno”, se quejó el letrado que vela por los intereses de Tamara y de Jamaica.