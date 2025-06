SOMU y STIA no ceden e impiden acceso al puerto de Madryn

Tras el rotundo fracaso de la reunión convocada por el gobierno del Chubut este lunes en Puerto Madryn, los gremios del SOMU y STIA, decidieron interrumpir el acceso al puerto.

Según trascendió, el secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, habría propuesto en la mesa de diálogo poner en debate el ítem de liquidación por producción del Convenio Colectivo, tal la propuesta de las empresas. Sin embargo, las organizaciones sindicales rechazaron de plano discutir sobre el particular, y dieron por zanjado el asunto.

Dicho esto, la convocatoria resultó un fracaso, toda vez que si no hay intención de ceder en algún punto, las negociaciones de cualquier índole resultan nulas.

Así las cosas, quedó en evidencia que la intervención del Gobierno no tuvo ningún efecto, y el propio Secretario de Pesca volvió a reclamar públicamente la intervención del Gobierno Nacional en el conflicto.

Las empresas ratificaron su posición respecto de la modificación en el ítem de liquidación por producción; debate que alcanza exclusivamente especie langostino, como se expresa en la denuncia parcial del Convenio Colectivo, presentada ante la Secretaría de Trabajo de Nación.

En tanto los sindicatos procedieron a dejar la reunión y apostarse en el ingreso del puerto de Madryn, interrumpiendo toda actividad.