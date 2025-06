Se cumplen dos años del femicidio de Cecilia Strzyzowski: el caso que involucra a la política chaqueña

Dos años se cumplen de uno de los casos más resonantes y conmocionantes de la Argentina. Hace 24 meses Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez en Chaco y por su femicidio el Clan Sena, ligado a la política provincial, y sus encubridores irán a juicio por jurados.

El 2 de junio de 2023 Cecilia fue hasta la casa de sus suegros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, donde se iba a encontrar con su esposo César Sena. Una cámara registró su ingreso, pero nunca su salida. Esa fue la última vez que se la vio con vida.

Aunque el cuerpo de la joven todavía no fue hallado, los investigadores creen que aquella tarde fue asesinada dentro de la vivienda, trasladaron su cuerpo hasta la chanchería familiar, la quemaron y luego espaciaron sus restos en distintas zonas del barrio Emerenciano.

Durante la pesquisa se fueron encontrando diversos elementos de importancia como, por ejemplo, el anillo de compromiso de la víctima, un dije, fotos y hasta 16 dentarios que, tras el análisis, se comprobó que pertenecen a Cecilia.

A su vez, otro de los puntos influyentes de la causa es que se descubrió un acta de divorcio firmado cuatro días después de contraer matrimonio. Aun así, tras las pericias se comprobó que la firma de separación por parte de la víctima era falsa.

Se supo que Acuña no aceptaba la relación de su hijo con Cecilia, por lo que creen que todo el plan estuvo ligado a deshacerse de ella.

Este caso generó una ruptura política sin precedentes en Chaco debido a que Emerenciano y su esposa Marcela eran líderes piqueteros reconocidos y ligados a Jorge Capitanich, quien por ese entonces gobernaba la provincia. El femicidio de Cecilia, que trascendió fronteras, provocó que el funcionario pierda las elecciones.

Actualmente el Clan Sena se encuentra detenido en cárceles de máxima seguridad y están a punto de ir, junto con los encubridores, a juicio por jurados.

Emerenciano y César Sena, Acuña, Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Griselda Reinoso y Fabiana González llegarán en las próximas semanas al debate por el crimen.

César ex pareja de la víctima, está procesado por el delito de homicidio doblemente agravado en carácter de autor, mientras que sus padres, Emerenciano y Acuña, están imputados por ser partícipes primarios del homicidio doblemente agravado.

Mientras que Megarejo, Obregón, Reinoso y González llegan a juicio por el delito de encubrimiento agravado.

La Agencia Noticias Argentinas se contactó con allegados a la familia de Cecilia y manifestaron que “no quieren hablar” en medio de los movimientos en la causa y en un nuevo aniversario del caso.

Asimismo, al consultar respecto a si habrá movilizaciones en recuerdo de la joven, informaron que por parte de los familiares no se realizarán actos debido a que meses atrás se mudaron al Sur por seguridad.

Desde un principio Gloria Romero, mamá de Cecilia, expresó a este medio que los Sena “manejan todo desde la cárcel” y que “la mafia, es mafia”, en relación a las conexiones políticas de los involucrados.

Este martes 3 de junio, un día después del aniversario, se llevará a cabo la tercera audiencia preliminar antes del inicio del juicio donde las partes presentan solicitudes de nulidades, entre otras cuestiones técnicas ligadas a la parte procesal.