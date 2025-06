Se calentó el Toto

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, protagonizó un duro cruce con el dirigente peronista Eduardo “Wado” de Pedro tras una crítica sobre la deuda externa contraída durante la gestión de Mauricio Macri.

Según informó Noticias Argentinas, la disputa comenzó luego de un posteo del diputado del Frente de Todos, quien citó declaraciones radiales de Máximo Kirchner y afirmó:

“Con la deuda a 100 años que tomó Caputo cuando era ministro de Macri, se podía construir el gasoducto. Ni uno de esos dólares fue a parar en algo útil para los argentinos”.

En respuesta, Caputo utilizó su cuenta oficial de X (@LuisCaputoAR) para lanzar un mensaje contundente: “Claro Wado, mejor dejar toda la deuda argentina venciendo a un día, indexada a más del 200 por ciento anual y financiando corrupción fiscal, como nos dejaron ustedes a nosotros. El tema es que para hacer eso, además de ser un burro, tenés que ser una basura y un corrupto”.

“Por suerte los argentinos no tienen que preocuparse más, ya que nosotros no tenemos esos ‘atributos’ que tanto los distingue a ustedes, y gracias a Dios no van a volver nunca más, porque una abrumadora mayoría de argentinos ya les sacó la careta y no los votan más”, sentenció el Ministro.