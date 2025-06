Sastre cuestionó la falta de intervención nacional en el conflicto pesquero

En el marco del paro nacional convocado por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) a partir de este viernes a la medianoche, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, expresó su preocupación por la escalada del conflicto y cuestionó la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional.

“Estamos observando con mucha gravedad esta situación. He participado en varias reuniones, acompañando al sector de los trabajadores, y también me he comunicado con empresarios. Sin embargo, notamos una pasividad muy importante del Gobierno nacional, con pocas ganas de intervenir”, manifestó el jefe comunal.

Sastre indicó que incluso mantuvo reuniones con el gobernador, y también con el secretario de Pesca de la Nación, acompañando al gremio en sus reclamos. “Intenté concretar una reunión entre sindicatos y empresarios, pero no fue posible. Las partes mantienen posturas muy rígidas, lo que impide cualquier avance”, explicó.

El intendente remarcó que la situación está golpeando no solo al sector pesquero, sino también al comercio local. “Lamentablemente, lo están padeciendo fuertemente los trabajadores de la pesca, pero también todo el arco comercial de la ciudad”, subrayó.

Consultado sobre por qué el conflicto parece concentrarse en Puerto Madryn, Sastre deslizó que podría tratarse de una estrategia para que el reclamo no se instale en Buenos Aires. “No es un evento que nos agrade tener acá. Sería mucho mejor que los trabajadores estén en los buques pescando y las plantas puedan procesar materia prima”, señaló.

Finalmente, el intendente afirmó que continuará acompañando a las partes más allá que pareciera estar en “un punto muerto” y haciendo lo posible para mediar, aunque reconoció que muchas veces se ve limitado en sus herramientas: “Hay una tirantez muy fuerte, y si no hay predisposición para flexibilizar posturas, va a ser muy difícil encontrar una solución”.