Rodrigo Herrera, mediocampista de Platense: “Ser campeón es ganarle a la vida día a día”

El mediocampista de Platense Rodrigo Herrera dialogó con Radio Rivadavia AM 630 en los días posteriores al campeonato conseguido por el “Calamar”, y comentó que sabían que “cumplir el objetivo iba a arrastrar cosas lindas”.

Además, Herrera se deshizo en elogios para sus compañeros y agradeció a Platense por darle, a él y a sus compañeros, las oportunidades “que en otros clubes no dan”.

El equipo de Vicente López viene de hacer historia, derrotando a Huracán en la final del Torneo Apertura 2025 y quedándose con la primera copa en Primera División de sus 120 años de historia.

Con la satisfacción de quien sabe haber hecho bien las cosas, Rodrigo Herrera fue entrevistado en Rivadavia AM 630 y contó algunas intimidades del vestuario.

El volante abrió la charla afirmando que atraviesa un momento muy lindo, del que sólo queda disfrutar, y comentó que en la semana previa a la final no podía dejar de pensar en qué pasaba si eran campeones o quién podría convertir en el partido decisivo, aunque siempre tuvo “la tranquilidad de haber hecho bien nuestro trabajo”. El jugador de 24 años también recordó comentarle al defensor Tomás Silva que solían ser dos chicos que jugaban por diversión y estaban “por jugar una final”.

Una de las frases que embanderó a los jugadores de Platense fue “hacé la buena”. Sobre este lema, Herrera afirmó que se trata de “sacar el cien por cien a pesar de todo”, ya que a veces las condiciones del club no son las mejores. “Todos los días pasan cosas que no son las mejores, pero si haces la buena sacas algo positivo”, reflexionó el campeón del fútbol argentino.

El oriundo de Florencio Varela remarcó también que el partido contra River los “marcó como grupo”, y aprovechó para felicitar al defensor y capitán Ignacio Vázquez, por la muestra de carácter y la manera de representarlos a la hora de los penales, opinando también que hicieron “las cosas muy bien”, a pesar del polémico arbitraje que terminó en la definición por penales.

Sobre su infancia en Varela, en el barrio Los Diamantes de San Jorge, el volante central contó haber jugado partidos por dinero, que a veces eran “ásperos” pero también “enseñan un montón de cosas que se terminan agradeciendo”, valorando también la presencia de su hermano mayor en estos eventos.

En cuanto al gol, una volea impresionante del extremo Guido Mainero, Herrera comentó que estaba a pocos metros de la jugada y pidiéndole la pelota al mencionado delantero, a quien catalogó de “burro”, irónicamente, para luego decir que “estaba tocado por la varita” para haber hecho ese gol.

Con los pies sobre la tierra y dándole lugar a la reflexión, el exjugador de Defensa y Justicia afirmó que ser campeón es lograr ganarle a la vida día a día, saber que todas las circunstancias tienen un lado positivo y que “no hace falta un trofeo o medalla para ser campeón”.

Para cerrar la entrevista, Herrera afirmó que van a tener que pasar los años para que terminen de darse cuenta de lo que consiguieron y soñó con la futura participación en la Copa Libertadores 2026, sentenciando que tienen que “disfrutar de este momento, pero sin relajarse”.