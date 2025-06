Por el calentamiento global, se blanqueó el 84% de los corales

El blanqueamiento de corales, fenómeno que ocurre cuando estas especies marinas expulsan las algas que les dan color y nutrientes, afecta ya al 84% de los arrecifes del mundo. Así lo reveló un nuevo análisis global. Este proceso es una clara señal de que el cambio climático está presionando gravemente los límites ecológicos de los océanos.

El informe, elaborado por un equipo internacional de científicos, alerta que gran parte del blanqueamiento observado se produjo desde 2014.

Con eventos cada vez más frecuentes e intensos debido al aumento de la temperatura del mar. El fenómeno de El Niño 2023-2024 exacerbó aún más esta situación.

Por qué es tan preocupante

El blanqueamiento ocurre cuando los corales, bajo estrés térmico extremo, expulsan a las zooxantelas, algas simbióticas que les proporcionan color y alimento mediante la fotosíntesis.

Sin estas algas, los corales se tornan blancos y vulnerables. Aunque no mueren inmediatamente, sí quedan debilitados y propensos a enfermedades.

En años recientes, los picos térmicos marinos han aumentado tanto en frecuencia como en duración, impidiendo que los corales se recuperen entre eventos.

En algunas regiones, como el Caribe, el Pacífico occidental y partes del océano Índico, los corales sufren más de dos eventos de blanqueamiento cada década.

¿Ya no hay nada por hacer?

A pesar de la magnitud de la crisis, el 84% de los corales blanqueados no murió todavía. Esto ofrece una ventana crítica para la acción, pero el tiempo es limitado.

Según los expertos, si el calentamiento global supera los 1,5 °C, muchos arrecifes enfrentarán un colapso irreversible. Actualmente, el planeta ya superó el umbral de 1,2 °C de calentamiento promedio.

La esperanza reside en que algunos corales mostraron cierta capacidad de adaptación. Sin embargo, esta resiliencia tiene un límite, y no es suficiente para contrarrestar el ritmo del calentamiento global si no se reducen drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los arrecifes de coral representan solo el 0,2% del fondo marino, pero albergan más del 25% de la biodiversidad marina.

También son esenciales para las comunidades humanas: proporcionan protección costera, recursos pesqueros y turismo sostenible para millones de personas.

La desaparición de los corales no solo implica la pérdida de biodiversidad, sino también un riesgo socioeconómico severo para países tropicales y regiones costeras que dependen de estos ecosistemas.