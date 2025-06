La Asociación de Madres Solidarias de Madryn impulsó una campaña por la donación de órganos

La Asociación de Madres Solidarias de Madryn, formada por mujeres con familiares en lista de espera para trasplantes, encabezó este viernes una campaña de concientización en el marco del Día Nacional del Donante de Órganos. El objetivo es claro: informar, romper prejuicios y alentar la donación de órganos en vida. Con entrega de listones verdes y folletería invitaron a la comunidad a involucrarse y entender que “hoy, estando vivos, podemos salvar a alguien”.

Mónica Mora, una de las impulsoras de la agrupación, señaló que la iniciativa nace desde el dolor y la esperanza: “Muchas de nosotras tenemos hijos o familiares que dependen de un trasplante para vivir. Hay mucha gente conectada a una máquina esperando una oportunidad, y también muchas trabas en el sistema”.

La campaña buscó acercar información clara y directa, especialmente sobre la posibilidad de donar en vida. “Muchos aún creen que si sos donante, en el hospital no te van a salvar. Pero eso no es cierto. Se puede donar un riñón, por ejemplo, y seguir viviendo con total normalidad. Donar no te quita vida, te la multiplica”, explicó Mora.

Aunque la Asociación se encuentra en una etapa inicial de organización, sus integrantes ya comenzaron a marcar presencia en la comunidad, con acciones de calle y participación en espacios de difusión. El objetivo inmediato es acompañar a otras familias que atraviesan situaciones similares y generar conciencia social sobre la importancia de ser donante.

“Queremos que la gente se acerque, que pregunte, que se informe. Hoy, estando vivos, podemos salvar a alguien”, concluyó Mora, quien recordó que un solo donante puede cambiar la vida de hasta ocho personas.