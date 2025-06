José Meolans comenzó con la clínica de natación en Comodoro

Se realizó este sábado en el Lucania Palazzo Hotel la presentación y conferencia de prensa de la capacitación que brindará el experimentado nadador olímpico José Meolans, en su retorno a la ciudad luego de su visita hace 10 años.

La capacitación comenzó este domingo en la mañana, con una una parte teórica en el Centro Cultural y continuará con la parte práctica en la tarde en el Natatorio Pueyrredón.

Meolans ya comparte sus conocimientos

La capacitación de natación dictada por Jose Meolans, uno de los más destacados nadadores que tuvo nuestro pais con participación olimpica, comenzó esta mañana de domingo con la instancia teórica en el auditorio del Centro Cultural de Comodoro; para continuar con la parte práctica en el Natatorio Pueyrredón en horas de la tarde.

El evento, que cuenta con el apoyo de Comodoro Deportes, Comodoro Turismo y la organización a cargo de Nadadores del Golfo, tuvo su presentación en l jornada del sábado, con una conferencia brindada por el Director General de Deportes Lic. Martín Gurisich, acompañado por Ezequiel Muñoz (Pte. y Fundador de Nadadores del Golfo – organizador de la capacitación) y el invitado de lujo, el nadador olímpico José Meolans.

La primera etapa fue teórica, junto a una charla mano a mano con José Meolans, mientras que la etapa práctica estará dividida en formativa y desarrollo de la técnica para niveles iniciales, y la otra para nadadores adultos/master; la capacitación cuenta con una convocatoria de alrededor de 140 personas.

Al respecto de esta Clínica, José Meolans expresó: “es importante destacar la gente que es pujante, que gestiona, que hace, que promueve el deporte, que multiplica. Eso hace al desarrollo, que nuestro deporte sea cada vez más amplio y tenga cada vez más calidad».

«Pensando en las raíces, en donde se inicia todo, en la base, y de ahí hacia arriba. Un placer estar con ustedes, compartiendo este momento, lo que será la jornada de mañana. Siempre muy contento, feliz de volver, las veces que he estado aquí en Comodoro y en la zona me han tratado de maravilla, y eso hace que cuando me voy piense en algún momento retornar”, indicó el ex nadador olímpico.