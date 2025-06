En Afganistán, el 80% de las mujeres están excluidas de la educación y el trabajo

Casi cuatro años después de que los talibanes tomaran el poder en agosto de 2021, un nuevo informe de ONU Mujeres revela que las mujeres afganas están muy por detrás de los estándares mundiales en términos de desarrollo humano.

El país tiene una de las mayores brechas de género del mundo en lo que se refiere a la participación en el mercado laboral. Además, las mujeres afganas sólo alcanzan el 17% de su pleno potencial en cuanto a capacidad de elección y acceso a oportunidades, mientras que, a nivel mundial, las mujeres alcanzan una tasa media superior al 60%.

El Índice de Género de Afganistán, la evaluación más exhaustiva de la capacitación de la mujer y la igualdad de género desde la llegada de los talibanes al poder, señala que casi ocho de cada diez jóvenes afganas están actualmente excluidas de la educación, el empleo y la formación, casi cuatro veces más que los hombres jóvenes.

Sin educación para las niñas

Dadas las prohibiciones impuestas ahora a niñas y mujeres en la educación secundaria y terciaria, incluida la formación médica, no pasará mucho tiempo antes de que ninguna niña pueda completar su educación secundaria.

«No podemos aceptar este peligroso precedente. Las mujeres y niñas afganas no se han rendido y no nos rendiremos con ellas», declaró Sofia Calltorp, la responsable de Acción Humanitaria de ONU Mujeres, en una rueda de prensa en Ginebra.

Una cuarta parte de las mujeres en la fuerza laboral

El análisis también muestra que este país tiene una de las mayores brechas de género del mundo en lo que se refiere a la participación en el mercado laboral.

Sólo el 24% de las mujeres forman parte de la población activa, frente al 89% de los hombres.

Según el informe, en 2022, el número de mujeres desempleadas en búsqueda activa de trabajo se había cuadruplicado desde que los talibanes tomaron el poder, y el número de mujeres con empleo se había duplicado.

«El mayor recurso de Afganistán son sus mujeres y niñas. Su potencial sigue sin explotarse, pero perseveran. Las mujeres afganas se están uniendo, dirigiendo empresas, proporcionando ayuda humanitaria y plantando cara a la injusticia», afirmó la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous.

“Debemos apoyarlas en su búsqueda de un país que refleje sus derechos y las aspiraciones de todas las mujeres afganas».

Disparidades demasiado grandes

También es más probable que las mujeres trabajen desde casa y tengan empleos peor pagados y más precarios.

Además, las mujeres asumen una mayor parte de las tareas domésticas no remuneradas: el 74% de las mujeres dedican una cantidad considerable de tiempo a las tareas del hogar, frente a sólo el 3% de los hombres.

En términos más generales, el informe revela que Afganistán tiene la segunda brecha de género más alta del mundo, con un 76% de diferencia entre mujeres y hombres en sanidad, educación, inclusión financiera y toma de decisiones.

El índice también muestra que, por término medio, las mujeres sólo alcanzan el 17% de su pleno potencial en cuanto a capacidad de elección y acceso a oportunidades, mientras que, a nivel mundial, las mujeres alcanzan una tasa media superior al 60% en estos ámbitos.