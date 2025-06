«El Polaco» ya es polaco de verdad: le dieron la ciudadanía

Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk festejó en redes sociales que ya es oficialmente polaco en los papeles porque recibió la ciudadanía, tras varios meses de espera.

“¡Hola gente! Quiero compartir con ustedes una noticia que me llena de alegría: ¡ya soy ciudadano polaco! Gracias de corazón a Noelia y Andrés por estar a mi lado en todo el proceso. Sin ustedes esto no hubiera sido posible. ¡Gracias por la paciencia, el aguante y la buena onda siempre! ¡Un abrazo grande! El Polaco”, escribió en sus redes sociales.

Su posteo se llenó de comentarios felicitándolo por obtener la ciudadanía. “Ahora anda a Polonia y hacete llamar “El Argentino y hace cumbia polaca”, le sugirió un seguidor.

El cantante no es el único famoso que obtuvo esta ciudadanía. También la obtuvieron: Sebastián Wainraich, Jimena Cyrulnik y Diego “El Peque” Schwartzman.

Desde el año 2004, Polonia integra la Unión Europea y tener el pasaporte de ese país implica viajar libremente, sin la necesidad de visa para los otros miembros de la Unión Europea ni para aquellos países que tengan acuerdos bilaterales.

“El Polaco” estuvo recientemente en Europa haciendo una gira a la cual fue sin su mujer, Barby Silenzi. Al parecer, ella tenía intenciones de acompañarlo y no soportó verlo en situaciones de fiesta en el viejo continente. Al regresar, la pareja se separó una vez más y actualmente están viviendo en casas separadas, aunque dentro del mismo barrio cerrado.