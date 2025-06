Concejales exigen a la empresa Ceferino del Sur que implemente el sistema SUBE en Puerto Madryn

En la mañana de este miércoles, los concejales Andrea Rueda (Unidos y Organizados) y Hernán Pereira (Juntos por el Cambio) enviaron cartas documento a la empresa Ceferino del Sur, responsable del servicio de transporte público en Puerto Madryn, exigiendo la inmediata implementación del sistema SUBE, tal como lo establece el contrato vigente con el municipio.

Los documentos solicitan que la firma responda por qué no ha avanzado con la instalación de las terminales necesarias para el funcionamiento de la tarjeta SUBE. En su defecto, los concejales exigen que comience a cumplir con esta obligación contractual. La falta del sistema es motivo de reclamos constantes por parte de la comunidad.

“La gente reclama por cosas que, si estuviera la SUBE, no habría ningún problema”, señaló la concejala Andrea Rueda, quien viene realizando seguimientos y pedidos formales desde hace varios meses. “Detectamos anomalías e incumplimientos que afectan directamente la vida de los usuarios”, agregó.

Rueda recordó que al consultar formalmente a la empresa sobre la supuesta falta de conectividad en determinados puntos de la ciudad, como argumento para no avanzar con el sistema, la respuesta fue insatisfactoria: “Se rieron cuando pedí un informe. Me notificaron que la carta entró, pero nunca me llamaron a conversar”. También mencionó una reunión con Agustín Rossi, representante de la firma, a quien acusó de evitar respuestas concretas: “Por momentos sentí que tenía un aire jocoso”.

La edil cuestionó también la falta de respuestas por parte del Ejecutivo municipal: “El Ejecutivo, que es quien firma este contrato, no trata con la severidad que debería a la empresa. De mínima, tendría que decirnos en qué condiciones está operando Ceferino del Sur, y hacerlo por escrito”.

Además de la ausencia de SUBE, Rueda apuntó otras deficiencias en el servicio: “No se cumplen los horarios, no están funcionando las unidades para personas con discapacidad. Las unidades nuevas nadie las ve. Acortan un recorrido para alargar otro y dejan gente parada a las seis y media de la mañana”.

La concejala advirtió sobre el destrato institucional y la falta de acceso a información pública: “En noviembre algunos concejales firmaron una nota dirigida a la empresa. Se nos ríen en la cara”.

Por último, Rueda ironizó sobre las prioridades económicas de la firma: “Si tienen plata para auspiciar equipos de fútbol, también deberían tener para garantizar conectividad y que funcione el sistema SUBE”.