Aseguran que Julián Álvarez y Emilia Ferrero atraviesan un mal momento

Un periodista español aseguró que Julián Álvarez y su pareja Emilia Ferrero están atravesando un difícil momento en Madrid tras unas polémicas declaraciones del nuevo representante del futbolista.

“El nuevo representante de Julián Álvarez dijo que quiere jugar en Barcelona y eso no le cayó bien a la hinchada del Aleti. De hecho, están que lo fuman en pipa”, reveló el periodista español Roberto Antolín en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen (Mitre Live).

Y reveló el terrible presente del futbolista en la ciudad española: “Si lo ven en la calle, le tiran huevos. Todo porque su agente deslizó que Julián sueña con jugar en el club donde brilló su ídolo, Lionel Messi”.

Y agregó: “En el Manchester City no jugaba ni a las chapas. Erling Haaland le quitó el puesto. Julián hizo una buena temporada, pero no ganó nada y terminó relegado al banco”.

Emilia, su fiel compañera en este proceso, aún no ha hecho eco a las críticas que está atravesando el jugador con el público español, pero sí manifestó su amor por el club inglés donde jugaba su pareja.

Previo a dirigirse a Madrid, Emilia le había dedicado unas emotivas palabras a Manchester, despidiéndose tanto del club como de la ciudad que los acogió durante años.

“Llegamos con ilusión y nos vamos con el corazón lleno de recuerdos inolvidables. Esta etapa fue muy especial porque la compartimos juntos, rodeados de personas maravillosas y donde aprendimos, crecimos y sobre todo, amamos. Gracias a nuestra familia y a quienes hicieron de estos años algo tan especial. Manchester, siempre tendrás un pedacito de nuestro”, escribió la pareja del futbolista años atrás.