Arbeletche cargó contra el Gobierno Nacional tras el fracaso de la reunión por el conflicto pesquero en Madryn

La reunión convocada este lunes por la mañana en Puerto Madryn para intentar destrabar el conflicto pesquero fracasó abruptamente, luego de que los gremios abandonaran la mesa de diálogo ante la ausencia del gobernador Ignacio Torres, quien viajó a Buenos Aires para gestionar directamente ante funcionarios nacionales. En ese contexto, el secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, responsabilizó al Gobierno Nacional por la escalada del conflicto y advirtió sobre las graves consecuencias económicas y sociales que ya genera la parálisis del sector.

“El conflicto no es entre privados, es un conflicto federal y de jurisdicción nacional”, enfatizó el funcionario, al explicar que la problemática involucra a las cinco provincias con litoral marítimo y exige una intervención activa de la Secretaría de Trabajo de la Nación, el Consejo Federal Pesquero y el propio Estado Nacional. “Lamentablemente, por la falta de respuestas, terminamos pagando los chubutenses”, expresó.

Arbeletche detalló que la última intervención de la Secretaría de Trabajo de Nación fue dar por finalizado el procedimiento administrativo, considerando que el conflicto era de índole privada. Desde entonces, según indicó, reina el “silencio total” ante los reiterados pedidos formales de la Provincia para abordar la situación con urgencia.

El conflicto, que mantiene paralizada la actividad pesquera desde hace meses, se originó por la falta de rentabilidad del sector, lo que llevó a las cámaras empresariales a reclamar una reducción de los salarios contemplados en el convenio colectivo. Los gremios, por su parte, se oponen a ser “la variable de ajuste”, mientras los empresarios insisten en que la ecuación económica es insostenible.

Ante este escenario, el secretario propuso una salida fiscal que permita reactivar la actividad sin afectar los derechos laborales. “La solución es que el Estado Nacional utilice las herramientas que tiene: reducir retenciones, bajar el Derecho Único de Extracción (DUE) y evaluar la quita del impuesto a las ganancias sobre los salarios de los marineros”, planteó Arbeletche. “Haciendo rentable el negocio para los empresarios, la pesca puede reanudarse”, aseguró.

El funcionario también subrayó que la actividad pesquera no solo genera divisas (más de 2.000 millones de dólares en exportaciones), sino que también da empleo a miles de personas en todo el país. “Hay marineros que desde octubre del año pasado no pescan, algunos cobran un garantizado muy bajo y otros directamente no perciben ingresos”, advirtió. “Mientras en otros países discuten si hay o no hay pescado, nosotros nos damos el lujo de no salir a pescar por problemas que se podrían resolver”, cuestionó.

Arbeletche descartó además la posibilidad de avanzar con una baja del convenio colectivo en los términos que piden las empresas. “El derecho laboral tiene cláusulas de progresividad: no se puede ir para atrás sin acuerdo sindical, y eso no está hoy”, explicó.

Finalmente, elogió la postura activa del gobernador Ignacio Torres, quien se encuentra en Buenos Aires para mantener reuniones con el secretario de Trabajo de la Nación y el ministro del Interior. “Desde el primer día, el gobernador está al frente de este tema. La diferencia es clara: en la provincia tuvimos más de 30 reuniones el año pasado y logramos la mejor temporada pesquera de la historia. Eso se logró con diálogo y presencia del Estado. Lo que no se puede es dejarlo librado al libre mercado, como si el recurso no fuera de todos los argentinos”, concluyó.