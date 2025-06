Ana Rosenfeld apuntó contra Mauro Icardi: “Desplegó su plan de acción a la perfección”

La abogada y amiga de Wanda Nara, Ana Rosenfeld, fue contundente al referirse al accionar de Mauro Icardi en el marco del conflicto con su exesposa. “No me sorprende. Él es un gran jugador de ajedrez y siempre anticipó su jugada”, afirmó.

Rosenfeld aseguró que el futbolista está cumpliendo con todo lo que le había advertido a Wanda en caso de una separación, como la violencia económica y la exposición mediática de sus hijos. “Hizo su plan de acción y lo desplegó a la perfección. Está siguiendo todos los pasos que le había dicho a Wanda que iba a ejecutar si llegaban a separarse.» señaló.

No obstante, la abogada reconoció los intentos de Icardi por sostener el vínculo familiar. “Yo creo que ninguna pareja quiere separarse. Él siempre intentó preservar a la familia, y eso lo aplaudo”, comentó.

Finalmente, Rosenfeld expresó el afecto que le tiene a ambos y su tristeza por la forma en que se están dando los hechos. “Traté de sostenerlos tres años y medio. Me hubiera encantado un final diferente, no como se están dando las cosas. Me duele”, concluyó.