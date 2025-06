Alexis Gutiérrez: “La pesca está prendida fuego y el gobierno nacional no reacciona”

El secretario general del SUPA Chubut, Alexis Gutiérrez, expresó su preocupación por la paralización de la actividad pesquera y portuaria en el marco del paro nacional impulsado por gremios del sector marítimo. El dirigente sindical remarcó que el SUPA declaró el estado de alerta y movilización en consenso con delegados de todos los puertos de la provincia, y exigió una urgente intervención del Gobierno Nacional.

“Todos los gremios que estamos integrando esta mesa coincidimos en que es imprescindible que las partes se sienten a dialogar. Necesitamos que las patronales, las cámaras empresarias y el Gobierno Nacional se pongan de acuerdo. Hoy la actividad está completamente parada y dependemos mucho del Estado, que por ahora está ausente”, señaló Gutiérrez.

El sindicalista subrayó la necesidad de un consenso que permita reactivar los puertos: “Lo que pedimos es que los barcos salgan a trabajar. De eso dependen miles de familias y la cadena productiva en su conjunto. No estamos hablando de medidas de fuerza por extorsión, sino de una mesa de diálogo real como nunca antes hubo en la Patagonia”.

Gutiérrez indicó que afecta directamente al conjunto de las comunidades portuarias: “Está todo frenado, incluso hasta el kiosco del barrio. Hay muchísima gente que vive directa e indirectamente de esta actividad. Los trabajadores de la pesca no somos una variable de ajuste, y tampoco lo son nuestros salarios”.

Por otro lado, cuestionó la falta de reacción de los gobiernos regionales ante la crisis: “Veo un litoral marítimo prendido fuego. La política es la herramienta que falta en esta situación. No sé si están ausentes o pasivos, pero claramente no están tomando dimensión del problema. La pesca necesita acción urgente. No estamos exigiendo qué hacer, solo pedimos que participen y sean parte activa de la solución”.

Finalmente, Gutiérrez reiteró que la reactivación del sector debe darse con los trabajadores adentro: “No queremos estar discutiendo lo que no nos corresponde. Queremos que se sienten quienes deben hacerlo y que la actividad se reactive de una vez por todas”.