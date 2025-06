Alerta amarilla por bajas temperaturas en Chubut

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por bajas temperaturas para este lunes 23 de junio. Según la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Chubut vive una ola polar con temperaturas extremas. Este lunes Puerto Madryn, Trelew y Rawson registraron temperaturas bajo cero y Trelew se posicionó entre las más frías del país.

Trelew fue la segunda más fría del país según el ranking de las 10 am del Servicio Meteorológico Nacional, con -1.4°C y -4.2°C de sensación térmica, abajo de San Rafael, Mendoza con -1.5°C que es la más fría del país a esta hora.

Recomiendan a la población «evitar la exposición por tiempo prolongado al frío en exteriores», «mantener la casa calefaccionada de forma segura», «evitar los cambios bruscos de temperatura» y «prestar especial atención a niños, personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas».

En Chubut rige un alerta amarilla por bajas temperaturas para este lunes. Esta mañana las temperaturas bajo cero se hicieron notar, en la ciudad de Trelew -2.2° C y –5.7° C de sensación térmica, en Puerto Madryn a las 7 de la mañana hacían –2.4° C y -6.9° C de sensación térmica, y en Playa Unión -2.2°C.

La contingencia climática afectará las zonas de: Costa de Florentino Ameghino, Costa de Rawson, Costa de Biedma, Gaiman, Meseta de Biedma, Meseta de Florentino Ameghino, Meseta de Rawson, Este de Mártires, Este de Telsen, Gastre, Paso de Indios, Oeste de Mártires y Oeste de Telsen.