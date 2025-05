¿Wanda Nara dejará ir a sus hijas a la boda de Mauro Icardi?

Wanda Nara no sale del ojo de la polémica. Días después de haber anunciado su ruptura con Elián Valenzuela, lo fue a ver al show que dio este miércoles en Niceto.

Pero además está atenta a todo lo que ocurre en la vida de su ex, el futbolista Mauro Icardi, que se comprometió hace pocas horas con La China Suárez y estaría dispuesto a casarse ni bien pueda concluir con la demanda de divorcio que tiene con Wanda Nara en Italia.

En el medio, sigue pendiente la revinculación del jugador del Galatasaray con sus hijas ya que lo castigaron por haber incumplido la palabra del juez de mantener un encuentro tranquilo y a solas.

“¿Si hay propuesta de casamiento, tus hijas asistirían?“, le preguntaron a Wanda y ella respondió: “Ya te dije que mis hijas no se van a prestar más a ningún circo”.

De haber boda, es probable que Icardi tenga muy difícil contar con la presencia de sus hijas en la celebración.