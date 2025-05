Alejandro Sandilo renunció a la presidencia del Frente Renovador Chubut, porque no está dispuesto a negociar con el PJ de cara a las legislativas.

«La orden de Nación fue clara: firmar con el PJ», dijo Sandilo y afirmó: «yo dije que con la actual conducción, no me siento más. Me corro, y que firmen los que quedan».

Según trascendió, Cristian Ayala, quien lidera las negociaciones con el PJ y otros partidos para conformar un frente electoral, podría quedar al frente del FR.