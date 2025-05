Reaparecó Justin Bieber y generó preocupación en sus fans

Hace mucho tiempo, Justin Bieber se alejó de los escenarios y comenzó a aparecer en la prensa con actitudes extrañas. Se mostró perdido, violento con los paparazi y desorientado.

Durante el fin de semana, el artista apareció en el concierto de Kendrick Lamar y SZA en el SoFi Stadium de Los Ángeles, logrando emocionar a los espectadores que no esperaban verlo ahí.

Sin embargo, en redes sociales detectaron que Justin no estaba pasando un buen momento mientras cantaba a dúo con Sza el tema Snooze. Era la primera vez que Bieber cantaba en el escenario desde su aparición sorpresa en el festival Coachella, en 2024.

La mujer del cantante, Hailey Bieber, escribió en su cuenta de Instagram que estaba muy contenta por la vuelta de su marido a los escenarios. “Mis 2 artistas favoritos”, expresó.

En las últimas semanas, se habló no solo de la conducta errática de Justin, sino que también se especuló con una posible pelea con su mujer, que lo acompaña desde 2018.