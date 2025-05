Pampita desmintió haber tenido un encuentro con Enzo Fernández: «Lo juro por mis hijos»

Pampita enfrentó los rumores sobre un supuesto encuentro con el futbolista Enzo Fernández en Londres, cuando ella se encontraba recién separada de Roberto García Moritán y el jugador se encontraba distanciado de Valentina Cervantes. La modelo negó conocerlo y aseguró que es todo mentira.

En diálogo con un móvil de Viviana en vivo, ciclo que conduce Viviana Canosa en El Trece, Pampita habló de su supuesto affaire: “Me enteré hoy de eso. No conozco a Enzo Fernández, lo juro por mis hijos”.

Y agregó: “Sí, nos seguimos en Instagram. Él conoce a mi hermano, su mujer también conoce a mi hermano… Pero no, no lo conozco en persona, no tengo nada que ocultar”.

“Si hubiera tenido un affaire lo diría porque la verdad es que nunca oculté nada de mi vida. Todo el mundo sabe absolutamente todo. Así que creo que es una información que llegó mal por una foto que publiqué cuando estuve en Londres”, reconoció.

Los rumores se dispararon luego de que una persona cercana a la modelo haya dicho que el encuentro ocurrió mientras ella se encontraba en Londres, luego de que se haya presentado en un partido del Chelsea, el club londinense donde juega el campeón del mundo.

“Viajé por trabajo a Londres con una agencia de turismo, en un recorrido por París, Londres y Edimburgo. Fui con una amiga, Estefi (Novillo), y Martín (Pepa) me vino a visitar un fin de semana”, reveló.

“No me hace gracia, obviamente porque no me gusta que me vinculen con gente que no salí. Lo desmiento rotundamente. Nunca lo vi en mi vida. Y nunca vi en mi vida ningún jugador de fútbol. Jamás”, cerró.