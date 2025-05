Pagliaroni cruzó a los radicales del gobierno: «Están muy lejos de la toma de decisiones»

Manuel Pagliaroni, ex diputado de la Unión Cívica Radical, pasó por los estudios de AzM Radio, dejó varias definiciones sobre el rol del centenario partido en el escenario electoral de este año y profundizó en las críticas hacia el vicegobernador Gustavo Menna: «No tiene una presencia relevante dentro del Gobierno provincial».

«En su momento dije que el votante del radicalismo hoy se siente más identificado con La Libertad Avanza que con el frente provincial que integra hoy la UCR con el gobernador Ignacio Torres. Y ratifico esto. El radicalismo no tiene una presencia relevante dentro del Gobierno provincial. Además, el votante del radicalismo no depende de lo que digan los dirigentes«, aseguró el ex legislador, en su paso por Clave Política.

Pagliaroni sacó a relucir su trayectoria en el partido y aseguró que milita «desde los 15 años en el radicalismo. Uno va creciendo en varios niveles y tiene que saber escuchar. Y lo que escuchamos con gente vinculada al radicalismo, con afiliados radicales, es que sienten que es Milei como opción por un lado, y el peronismo o kirchnerismo por el otro. Y no hay dudas que en esas alternativas se está muchísimo más cerca de LLA«.

«Yo he tenido diferencias, de hecho el Presidente fue desde un punto de vista irrespetuoso con la figura de Raúl Alfonsín y yo fui uno de los pocos radicales que salió a opinar desagraviando la figura del ex presidente. Mientras, la mayoría del radicalismo, ni siquiera los que son diputados ni el vicegobernador dijeron nada. Me pareció un poco extraño«, lanzó.

En esa línea, aseguró que «aquí en Chubut hay un puñado de dirigentes o afiliados del radicalismo que se sienten cómodos con un cargo, un sueldo en el Gobierno provincial, pero están muy lejos de la toma de decisiones. Eso se percibe y no genera confianza ni ganas de acompañar. Eso es lo que se ve venir de cara a este año electoral y muy probablemente de cara a 2027″.