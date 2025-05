Marianela Mirra reveló que José Alperovich fue quien tomó la decisión de separarse

Marianela Mirra habló sobre su reciente separación de José Alperovich y reveló que fue él quien decidió ponerle fin a su relación tras una fuerte pelea por teléfono. Días atrás, la ganadora de Gran Hermano había realizado un confuso posteo con una foto de ambos acostados en una camilla de hospital.

En diálogo con Pepe Ochoa para LAM, Mirra habló a corazón abierto sobre lo sucedido durante el fin de semana y confesó que planeaba contraer matrimonio con el actual condenado por abuso sexual.

“Me separé. Pasábamos del casamiento a que el tipo no le guste algo de mí y planteara que ‘no confía’. Me dejó por teléfono”, reveló, y detalló: “Sumado al poder que tienen los hijos sobre él, que cada vez que lo han ido a ver le dicen ‘mirá lo que hacemos por vos para que te hagas el vivo’. Y un sinfín de cosas como familia que yo no comprendo. Jamás se iba a dar, lo presionan mucho. Yo creía que las decisiones de todo las tomaba él. Estaba confundida”.

Y continuó: “Yo ya no tengo más cuerpo ni cabeza para afrontar tanto. Mirá que la vida al lado de él, yo sabía que no iba a ser color de rosas porque yo tenía que cuidar a un enfermo. Me cansé del maltrato, de las amenazas constantes de la hija más chica. Yo pasé un infierno, la verdad. Siempre poniéndole fuerza y ganas. Creo mucho en la gente, pero no. Ya esto no daba para más”.

“Es muy fuerte. Fueron muchos años, pero incluso yo iba a firmar convenios y cosas que no me importaban con respecto a su plata. Yo con eso estaba okey, pero yo sí me quiero”, confesó.

“Porque si ella se iba a casar, todo el mundo pensaba que ella se iba a casar porque probablemente quería heredar», acotó Pepe Ochoa sobre la situación que relata.

“Lamentablemente, cortamos por teléfono cuando volvía para Tucumán, hablamos tantas cosas, tanto que se me revolvía el estómago. Me dolió mucho el pecho. Sabía que era una tomada de pelo gigante lo que me estaban diciendo”, siguió leyendo el panelista. “Bajé del avión y tomé un café con alguien primero y le dije que de todo este circo espantoso, la palabra que más me dolió fue la ‘desconfianza’. Nunca supe a qué se lo atribuía. No hable más”.

“Después de los años que llevas con él y los meses dejando a tu familia los domingos para estar en ese lugar, me di cuenta y aunque no soy de llevarme de nadie, la verdad es que para mí, frente a tantas cosas horribles, sé que ya no se podía más. Además, sé que cumplí», explicó Mirra.

«Él tiene que salir en estos días. Yo jamás lo dejé. Siempre estuve en la mierda con él, porque para los lujos y riquezas había otra gente. Fin del tema, me hizo un favor. La vida sigue. Muy triste sería no hacer cosas por mí, plantearme un buen escenario», cerró.