Mariana Brey contó desde cuándo buscaba la nota con Javier Milei y habló de los rumores que la vinculan a él

Mariana Brey entrevistó a Javier Milei en un mano a mano para hablar de Ficha Limpia, del Papa Francisco y del rol del periodismo en la política para el ciclo “A la Barbarossa”. Tras enfrentar rumores de un acercamiento entre ellos, la periodista aclaró que el vínculo que mantiene con el Presidente es simplemente profesional.

“Arranqué a buscar la nota en febrero. Ahí arranqué mi año laboral acá en Telefé, en Neura y en C5N. Sentí que era el momento, que podía conseguirla y fui por eso. Cualquier periodista que se dedique a esto quiere este tipo de notas”, reveló la panelista en Telefe y agregó que “la confirmación le llegó de un día para el otro”.

Según detalló la periodista, la entrevista se realizó el sábado a las 4:30 en Casa Rosada.

Sobre los rumores y criticas que recibió luego de que se instalara en los medios que ella sería la “nueva elegida” por el mandatario para una futura conquista, la periodista agradeció que los rumores hayan sido previo a su entrevista porque ya dejó más que claro que es mentira.

Además, cuestionó a quienes creen que consiguió la entrevista simplemente porque Javier Milei tuviera un interés en ella.

“Entonces a partir de nada se genera un rumor mentiroso, pero yo no le di importancia a eso sinceramente porque es mentira. Me hace un poco de gracia, pero traté de elevar el tema en discusión porque creo que plantear que una persona puede conseguir una entrevista o cualquier mérito profesional porque solamente tiene una atracción física o de seducción con el otro, me parece que eso nos pasa solamente a las mujeres y eso es lamentable”, señaló.

Y sumó: “Yo traté de elevar el nivel de discusión respecto a esos tipos de comentarios, por suerte fueron antes de la entrevista. A quien haya querido hacer correr esa mentira hoy se lo agradezco porque fue antes de la entrevista, ya no hay más nada para decir, porque ya se dijo y ya quedó muy aclarado».

Brey hizo énfasis en lo mucho que tardó en conseguir la nota, a diferencia de otros periodistas que lo entrevistan regularmente: «Hay que entender que no todos somos de la misma condición, que no todos conseguimos las cosas de igual manera de la misma forma o que algunos van por un camino más breve y a mí me tocó el camino más largo”.

Y cerró: “Yo tengo cuatro trabajos, no paro y todo lo que obtengo y consigo a lo largo de mi carrera lo hice con mucho esfuerzo y mucha dedicación”.