María Becerra dio detalles de su estado de salud tras su segundo embarazo ectópico: «Perdí fuerza»

María Becerra se sinceró sobre su estado de salud actual tras su reciente internación en la clínica Zabala, luego de transitar un segundo embarazo ectópico que le generó un shock hipovolémico por el cual debió quedar en terapia intensiva.

La artista utilizó sus redes sociales para realizar un pedido especial a sus millones de seguidores: “Estoy buscando personal trainer. Busco una persona profesional, que pueda venir a domicilio, tener videollamadas, armarme clases grabadas, etc. NO HAGO CANJES, siempre pago lo que corresponda”, escribió en sus historias de Instagram.

Y detalló sobre su estado de salud actual: “Como saben estoy recuperándome de a poco físicamente. Perdí fuerza, elasticidad, mucha masa muscular… necesito a alguien que tenga muchos conocimientos, tengo que empezar muy de a poco a moverme y quiero que sea con una persona profesional que esté controlándome bien las técnicas, que esté ayudándome a recuperar esa fuerza, movilidad, elasticidad, etc”.

Minutos después, el equipo de la artista lanzó un comunicado informando que los shows programados para dentro de los siguientes días quedan momentáneamente cancelados debido a la situación actual de María.

“Lamentamos comunicar que, por indicaciones médicas y debido a motivos de salud de público conocimiento, se ha decidido cancelar los shows anunciados hasta el momento y posponer toda la agenda promocional, incluyendo la gira por Norteamérica y España”, informó su prensa oficial.

“La prioridad absoluta es cuidar la salud de María, quien actualmente no puede realizar viajes prolongados ni asumir esfuerzos físicos significativos, condiciones que impiden ofrecer los espectáculos con el nivel de entrega y excelencia artística que el público merece”, explicaron.