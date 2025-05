Caso Maradona: los detalles del allanamiento en la Clínica Olivos

Un allanamiento se realizó en la Clínica Olivos donde operaron a Diego Maradona del hematoma subdural y se dieron a conocer detalles del operativo, el cual se llevó a cabo tras la declaración en el juicio de Pablo Dimitroff, ex director de la institución médica.

Este martes, luego de la testimonial de Dimitroff en el juicio por la muerte del futbolista, se ordenó el inmediato allanamiento a la institución por la existencia de análisis clínicos que no estaban incluidos en su historial.

El operativo fue “con el fin de obtener los registros informáticos en soporte papel y magnético de toda la documentación existente del tratamiento e internación de Maradona entre el 3 y el 11 de noviembre, en virtud de considerar que hay pruebas que involucran a los imputados que no fueron aportadas en la causa”, detalla el parte policial.

De esta manera, personal de la Dirección de Cibercrimen, “se constituyó en la Clínica Olivos y se entrevistó con el médico a cargo, Juan Molinos; el Gerente de la clínica, Pablo Castiello; y el apoderado de Swiss Medical, Claudio Gabriel Ravinovich, quienes, interiorizados de la diligencia, autorizaron el acceso a los sistemas informáticos”.

Luego del allanamiento confirmaron que “se procedió al secuestro de archivos en soporte digital y documentación física en soporte papel, ambas relevantes y de intereses para la presente investigación”.

En detalle, se incautaron la historia clínica correspondiente a Diego Armando Maradona, de 279 fojas; seis estudios de laboratorio y 547 correos electrónicos de mensajería entre los investigados.

El abogado Mario Baudry, representante legal de Verónica Ojeda y Diego Fernando -hijo de ésta y Maradona- informó a este medio que los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach decidieron por unanimidad que se realice el procedimiento en el sanatorio y citaron a tres testigos para que presten declaración.

Serán declaraciones testimoniales de los tres facultativos, en torno a los análisis prequirúrgicos realizados a Maradona, antes de la intervención

En el actual juicio están en el banquillo de los acusados Leopoldo Luque, neurocirujano y médico personal; Agustina Cosachov, psiquiatra; Ricardo Almirón, enfermero; Nancy Forlini, médica de Swiss Medical; Mariano Perroni, jefe de enfermeros; Carlos Díaz, psicólogo; y Pedro Di Spagna, médico clínico.

Respecto a la enfermera Dahiana Gisela Madrid, será juzgada en un juicio por jurados.

Todos están imputados por el delito de homicidio con dolo eventual, acusación que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.