La sorpresiva renuncia de Evelyn Von Brocke a Mujeres Argentinas

Evelyn Von Brocke sorprendió a todos al anunciar este domingo su renuncia a Mujeres Argentinas, el ciclo que conduce María Belén Ludueña en El Trece. La panelista había protagonizado un cruce con la conductora y Roberto García Moritán durante una entrevista que le realizaron en piso.

Con un posteo en sus historias de Instagram, la ex de Fabián Doman anunció su salida: “Quería compartir con ustedes que decidí dar un paso al costado de ‘Mujeres Argentinas’. Fue una linda e interesante experiencia con mujeres increíbles».

La panelista adelantó que “se vienen nuevos desafíos” y que extrañaría a sus colegas.

María Belén Ludueña habló con Karina Iavícoli sobre la salida de Evelyn en Infama (América TV) y desmintió una enemistad entre ellas: “Te puedo decir, y también podés rechequear con las chicas, que nos llevábamos re bien, que estaba todo bien y, bueno, dijo que renunciaba”.

“A mí me pareció que hacía buenos aportes al programa, tenía un espacio bastante destacado. Pero, bueno, dijo que no, que lo iba a pensar…”, cerró.

Por otra parte, Ángel de Brito sumó su información sobre el tema y compartió que los motivos de la renuncia se deben a que Evelyn “no estaba comoda”, no le gustaba madrugar y que tenía un largo viaje desde Martínez hasta Constitución, donde se encuentran los estudios de Artear.

Además, sostuvo que el conflicto que se generó por la nota con el ex marido de Pampita también fue un detonante en su renuncia.