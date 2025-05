La China Suárez se sinceró sobre su relación con Mauro Icardi: casamiento, hijos y un futuro en Turquía

La China Suárez habló por primera vez sobre su actual romance con Mauro Icardi en una sentida entrevista con el periodista Gustavo Méndez. La actriz y habló de todo: casamiento, hijos y su deseo de envejecer junto al futbolista.

Tras su romántico viaje a Miami, la pareja enfrentó varios rumores de un supuesto embarazo de la actriz y, si bien no lo confirmó, la China no descarto tener hijos en un futuro junto al ex de Wanda Nara.

«Y… por ahora estoy muy bien. Somos muchos. No es que descarte y diga: ‘Nunca más quiero tener hijos’, pero tres es mucho y a mí me gusta dedicarles tiempo y estar atenta. Y el cambio de 2 a 3 es heavy, sobre todo porque no te alcanzan las manos», expresó.

Sobre si lo habló con su pareja, la ex Casi Ángeles sostuvo que junto a Icardi no descarta la posibilidad de nada, ya que siente algo que no sintió con sus otras parejas: «Me pasa que es un nivel de compatibilidad que nunca había experimentado. Nunca. Y no es que hable mal de las personas con las que estuve, en general, tengo un buen recuerdo. Pero nunca me había pasado decir: ‘Tengo todo en una sola persona'».

Y se explayó sobre su situación con el futbolista: «Ahora todo es mejor si estoy con él, y a él le pasa lo mismo. Nos reímos, es un vínculo super sano. Tenemos muchas coincidencias, que nunca me había pasado. Yo re envejecería al lado de esta persona… Estoy más grande y más madura, ya sé lo que quiero y lo que no quiero».

Tal y como lo mostraron en sus redes sociales, la pareja se habría comprometido durante su estadía en Miami, por lo que el periodista le preguntó si hay un casamiento en puertas: «Ojalá algún día… no lo descarto. Antes sí, debe tener también que ver con la madurez. No lo descarto para nada», le contestó sin filtros.

Y agregó: «Vamos tranquilos, mucho más tranquilos de lo que parece desde afuera. Más allá de que seamos muy intensos los dos y estemos todo el día juntos. No tenemos ningún apuro por nada. Sería una celebración linda, pero todo se va dando con mucha naturalidad. Mis amigos lo aman, mis hijos lo aman. Todo va fluyendo muy bien»

En otro momento de la entrevista, la actriz señaló que su padre estaría muy contento con el vínculo que formó con Mauro y que, de estar vivo, le diría que “ese chico vale la pena”.

Finalmente, la China habló sobre la posibilidad de mudarse a Turquía para acompañar a su pareja, quien actualmente reside allí, ya que es una de las estrellas del club Galatasaray.

La actriz destacó el buen trato que recibió en el país europeo cuando lo visitó junto a Mauro y reveló que mudarse en una charla que tienen constantemente. “Tenés tres chicos. El colegio”, señaló el periodista, a lo que ella le contestó: “Y haremos malabares, no sé. Cuando llegue el momento lo veremos”.