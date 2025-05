Jennifer Lopez no quiere saber nada con los hombres: «Estoy feliz así»

Jennifer Lopez se presentó en los American Music Awards 2025 como conductora y como artista. En la alfombra roja brindó declaraciones sobre su situación sentimental, tras su conflictivo divorcio del actor Ben Affleck, con quien mantuvo un vínculo tormentoso con varias idas y vueltas a lo largo de los años.

“No busco ningún hombre, estoy feliz así, no lo voy a arruinar”, declaró la cantante, que está por iniciar una importante gira mundial que la llevará por varios países. “Up All Night Live” arrancará el siguiente 4 de julio.

“Parece el verano perfecto para celebrar el hecho de ser libre y feliz. Todo en mi vida en este momento se siente muy sano y bien, y estoy lista para salir y hacer que la gente cante, baile y la pase bien. Ese siempre ha sido mi objetivo”, dijo a la revista People.

La cantante, de 55 años, está ensayando incansablemente para darlo todo en su gira, al punto tal que sufrió una fuerte lesión que la llevó a tener que ver de manera urgente a un médico: “Me lastimé la nariz. Me la golpeé en un ensayo y tuve que recibir puntos. Pero está bien. Algunos de nosotros nos hemos lastimado en los ensayos. Estamos haciendo un número muy enérgico y atlético, así que supongo que era inevitable”.