Internaron de urgencia a Venezia, la hija de Melody Luz y Alex Caniggia

Venezia, la bebé de Alex Caniggia y Melody Luz, debió ser internada de urgencia durante la tarde del jueves, por una complicación respiratoria generada por un broncoespasmo.

La primera información la dio a conocer Pepe Ochoa en LAM, quien aseguró que la niña ya se encuentra mejor: “Está internada y la van a dejar en observación. Preocupó mucho, pero está fuera de peligro, así que le mandamos desde acá buena energía».

Alrededor de la medianoche, Melody Lyz compartió una imagen abrazada a la pequeña y escribió “Mejorando. Es una guerrera la chancha”. En la foto, la bebé tiene puesta una cánula nasal.

“Hoy Venezia estaba en el jardín y me llamaron de que le costaba respirar y que tenía fiebre. Así que me súper asusté. Alex la buscó y llamamos al médico y bueno, acá estamos en la guardia. Nos dijeron que es broncospasmo. Ya le hicieron los estudios correspondientes, estamos acá esperando a ver cómo salen ahora los resultados que está sin oxígeno”, contó en sus historias de Instagram.

“Se la re banco mi cerdita, la verdad que es una genia”, reconoció.

“Yo me siento agotada y estoy hace unas horas. No puedo imaginar las mamás que tienen que vivir en un hospital con sus bebés. Les mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Solo ustedes saben la fuerza que tienen”, cerró.