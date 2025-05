Habló Andres Nara sobre la situación de su hija

Andrés Nara atendió el llamado de Mujeres Argentinas para intentar aclarar lo que ocurre en la causa entre su hija Wanda Nara y su exmarido, Mauro Icardi.

El jugador publicó un duro posteo en el que aseguró que no pudo llevar a sus hijas a Turquía porque la madre no solo no las deja salir del país, sino que hace todo lo posible para impedir el contacto.

Cercano a su hija desde que se separó del futbolista, el hombre aseguró que no pudo ver los posteos de Icardi porque no lo sigue en redes sociales, pero está al tanto de lo que piensan las hijas que tienen en común Wanda y Mauro.

“La madre no impide nada, las que no quieren son las chicas. No quieren esa situación. Yo me siento angustiado porque lo que quieren las nenas difiere a lo que quiere este muchacho”, aseguró el exsuegro de Icardi.

“Wanda lo que no quiere es que las nenas sufran y estén mal. Acá las acciones hablan mucho más que las cosas que se dicen y se publican. Las podría haber visto el día que quiso devolver los dos perritos y después el día de Nordelta, ¿no podía estar cinco horas llevando a las chicas a tomar un helado? Tenía que hacer un circo con la otra señora y con gente que las nenas no querían. Hay cosas que son concretas, están a la vista, son hechos, no habladurías”, agregó Andrés Nara.

“El entorno familiar no niega que esté con el padre, las chicas lo quieren al padre, pero él hace lo que quiere”, concluyó.