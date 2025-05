Giannina Maradona le contestó a Yanina Latorre por criticar la paternidad de Diego: «No sabes nada»

Yanina Latorre y Dalma Maradona se encuentran en medio de una guerra mediática luego de que la conductora de América TV criticara a la hija de Diego Maradona por hacer un “dramón” cada vez que alguien menciona a su padre.

La rubia fue letal contra la actriz luego de que ella recordara “los cuernos” que sufrió y le pegó con todo al difunto Maradona, mencionando que fue un nefasto, un mal padre y que “escupió hijos” por doquier.

Yanina Latorre entrevistó al Kun Agüero por el estreno de su serie documental en Sálvese quien pueda y la hermana de Dalma y ex pareja del futbolista, Giannina Maradona, salió al ataque.

“Ya que tenés una amistad con el Kun Agüero y hablas sobre lo que te enorgullece a vos sobre la paternidad, invítalo a un asado y pregúntale a él qué clase de padre es. @yanilatorre te mando un fuerte abrazo!”, escribió en sus historias.

Y siguió: “Hablaste de la paternidad de mi papá por eso te dije que le preguntes a tu amigo lo que significa”.

La hija menor de Claudia Villafañe cuestionó a Latorre por tildar de “mal padre” a Maradona y no acusar de lo mismo al Kun Agüero: “Conventillo es otra cosa, vos no sabes NADA, que yo no sea Wanda no quiere decir que lo que vos decís sea la verdad absoluta. Y te lo digo públicamente porque el papá de mi hijo sabe perfectamente lo vivido. Mi hijo también. Fin!”.