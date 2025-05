Estados Unidos no asistirá a la cumbre del G20 en Sudáfrica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no participará en la próxima cumbre del Grupo de los Veinte (G20) que se celebrará este año en Sudáfrica, afirmó el martes el secretario de Estado, Marco Rubio.

«Hemos decidido no participar en las reuniones del G20 de este año organizadas por Sudáfrica, ni a nivel del Ministerio de Exteriores ni a nivel presidencial», declaró Rubio durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Según explicó, «esto se debe en gran parte a algunos de los temas que han incluido en su agenda y que, en nuestra opinión, no reflejan las prioridades» de la Administración Trump.

Las relaciones entre Sudáfrica y los Estados Unidos se deterioraron después de que el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, promulgara en enero la Ley de Expropiación.

En marzo, Estados Unidos expulsó al entonces embajador sudafricano Ebrahim Rasool, lo que agravó aún más la tensión entre los dos países.

Ramaphosa se encuentra actualmente de visita en los Estados Unidos y tiene previsto reunirse con Trump para tratar asuntos relacionados con el comercio y los vínculos bilaterales.

Musk planea reducir su gasto político Elon Musk, uno de los principales patrocinadores deTrump, anunció que planea reducir sustancialmente su gasto político.

El magnate, que había gastado aproximadamente 300 millones de dólares para respaldar la campaña presidencial de Trump y otros republicanos, declaró en un foro económico en Qatar que va “a hacer mucho menos en el futuro”.

«Creo que ya he hecho suficiente», declaró, según un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Sin embargo, no descartó por completo futuras contribuciones políticas.

«Si veo una razón para hacer gasto político en el futuro, lo haré», añadió el consejero delegado de Tesla.

El papel de Musk como destacado partidario de Trump espoleó las protestas contra la empresa automovilística, haciendo caer sus ventas y el precio de sus acciones.

Desde que Trump iniciara su segundo mandato el pasado 20 de enero, las acciones de Tesla cayeron alrededor de un 20 %, pese a una pequeña subida del 3,3 % debido a las declaraciones de Musk el martes.