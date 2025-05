«Es un mamarracho», el enojo de Germán Kiczka tras los fundamentos de sentencia

El ex diputado de Misiones Germán Kiczka estuvo presente junto con su hermano Sebastián en la audiencia de lectura de los fundamentos de sentencia donde fueron condenados a 14 y 12 años, respectivamente, y allí se mostró enojado al sostener que “es un mamarracho”.

Luego de firmar el documento de los fundamentos acordados por los jueces Gustavo Bernie, César Yaya y Viviana Cukla, Germán Kiczka habló y ratificó su inocencia, así como también sostuvo que es un perseguido político.

Con las esposas puestas, el condenado por tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil, manifestó que “tiene muchas cosas por decir”.

En diálogo con el medio Misiones Online, insistió: “No soy culpable. Desde un principio mantuve mi inocencia y lastimosamente no hay justicia en la provincia de Misiones y eso va a quedar demostrado”.

“Es un mamarracho lo que hicieron”, ratificó el ex diputado, que además señaló que es un perseguido político.

En los fundamentos de condena se resaltó que en la pena establecida se ponderó como agravantes: la acción concreta de distribución de archivos MASI, el contenido grave de lo divulgado, la organización del material en los dispositivos, su fuga y su condición de diputado provincial.

Por mayoría, Germán fue condenado a la pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo, por ser encontrado autor penalmente responsable del delito de tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil agravado por ser las víctimas menores de 13 años de edad en concurso real, según los arts. 128 1º, 2º y 5º en función del art. 55 del Código Penal.